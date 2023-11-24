У Нідерландах партія Рютте відмовилася приєднатися до нової коаліції під керівництвом ультраправих

Лідерка Народної партії за свободу і демократію Ділан Єшільгоз-Зегеріус пообіцяла водночас "підтримувати такий уряд з боку".

У Нідерландах лідерка Народної партії за свободу і демократію (VVD) Ділан Єшільгоз-Зегеріус виключила можливість приєднання до потенційної коаліції, в якій домінує ультраправий Герт Вілдерс.

Про це пише Politico.

Народна партія − консервативно-ліберальна політична сила у парламенті країни. Марк Рютте, який залишає посаду прем’єр-міністра, є її членом.

Єшільгоз-Зегеріус водночас заявила, що “може підтримати такий уряд з боку”. Це може прокласти шлях до альянсу між ультраправою “Партією свободи” Вілдерса (PVV) та правоцентристською партією “Новий громадський договір” Пітера Омцігта (NSC) в уряді.

“Великими переможцями стали PVV та NSC. Через 13 років нам підходить інша роль. Але ми зробимо можливим створення правоцентристського кабінету міністрів. Ми підтримуватимемо конструктивні пропозиції, тому це вияв толерантності”, − заявила політкиня.

Вілдерс відповів, що таке рішення консерваторів, прийняте до початку переговорів щодо коаліції, “його дуже розчарувало”. “Дуже невдало. Я сподіваюся, що вони передумають, тому що керувати краще, ніж толерувати”, − сказав Вілдерс.

Зазначимо, партія Вілдерса колись була толеруючим партнером першого уряду Рютте. Вілдерс підтримував цей Кабінет міністрів у парламенті, не маючи у ньому посад.

Очікується, що переговори щодо коаліції триватимуть кілька місяців, оскільки партії побоюються пов'язувати себе з ультраправими. Формування останнього уряду тривало рекордні 299 днів, а цього разу це може забрати ще більше часу.

Нагадаємо, Вілдерс є прихильником євроскептичного прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Він критично налаштований проти ісламу, пообіцяв "припинити всю імміграцію", скоротити голландські платежі до Європейського Союзу та заблокувати вступ до євроблоку будь-яких нових членів, включно з Україною. Вілдерс неодноразово заявляв, що Нідерланди мають припинити надавати Україні військову допомогу, оскільки, за його словами, країна сама потребує зброї, щоб мати можливість захистити себе.