Альянс, метою якого було встановлення дружнього до Китаю уряду, розпався.

Основні опозиційні партії Тайваню подали суперницькі заявки у кандидати на посаду президента після розпаду потенційного альянсу, метою якого було повалення керівної партії та встановлення дружнього до Китаю уряду.

Про це пише Bloomberg.

У п'ятницю вранці представник партії Гоміндану Хоу Ю-і призначив телеведучого Чо Шо-конгу своїм кандидатом на посаду віцепрезидента та подав офіційні документи для участі у виборах 13 січня. Очільник Тайванської народної партії Ке Веньчже також подав заявку, обравши депутата У Сінь-іна своїм кандидатом у віцепрезиденти.

Террі Гоу, мільярдер-засновник Foxconn Technology Group, вийшов із перегонів, завершивши наразі свою багаторічну гонитву за найвпливовішою посадою в Тайвані. Його пропозицію виступити ключовим посередником між Вашингтоном і Пекіном виборці не підтримали.

Зрив переговорів про альянс підвищує шанси на перемогу кандидата від керівної Демократичної прогресивної партії, віцепрезидента Лай Чін-те. Раніше цього тижня Лай, який лідирував в опитуваннях, назвав своїм напарником Сяо Біхіма, колишнього представника острова в США. Це свідчить про те, що він прагнутиме зміцнити зв’язки з Вашингтоном у разі обрання.

Перемога Лая була б “дуже небажаною” для Пекіна, зазначив доцент Ноттінгемського університету Джонатан Салліван. “Немає шансів, що неприємна траєкторія відносин між двома сторонами протоки зміниться назад, якщо переможе Лай. Це, безумовно, призведе до продовження та можливої ескалації тиску та погроз”, − додав Салліван.

Президентські вибори на Тайвані не лише формуватимуть відносини між двома сторонами Тайванської протоки на десятиліття, а й вплинуть на характер і так напружених зв'язків США з Китаєм. Рішення колишьної спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі відвідати Тайбей минулого року призвело до заморожування ліній зв'язку, включно з військовими переговорами, між двома наддержавами.

Неодноразові обіцянки президента США Джо Байдена захистити Тайвань у разі китайського вторгнення викликали гнів Пекіна, який заявляє, що острів є його власною територією. Комуністична партія звинуватила Білий дім у зміні своєї позиції щодо демократично керованого Тайваню після десятиліть стратегічної невизначеності.

Нагадаємо, голова комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко вважає, що на Тайвані найближчими роками зберігатиметься високий ризик війни. Як розвиватиметься ситуація значно залежить власне від призединтських виборів.

Острів має дві ключові партії. Гоміндан виступає за налагодження зв'язків з континентальним Китаєм, деякі її представники підтримують мирне возз’єднання острова з КНР. Зараз при владі більш прозахідна Демократична прогресивна партія, що агітує за тайванську ідентичність і навіть виступає за незалежність Тайваню.