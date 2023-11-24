Німеччина продовжила посвідки на проживання українським біженцям до березня 2025 року

Верхня палата парламенту Німеччини затвердила урядову поставу, якою українцям продовжили посвідки на проживання у ФРН до 4 березня 2025 року.

Про це йдеться на сайті міністерства внутрішніх справ Німеччини.

Біженцям не доведеться подавати заяву на продовження статусу проживання, також не потрібні жодні пов'язані з цим зустрічі з імміграційними органами. Підставою для подальшого продовження тимчасового захисту є рішення країн-членів ЄС наприкінці вересня 2023 року.

За даними німецького відомства, наразі у країні проживає близько 1,1 мільйона осіб, які в'їхали до Німеччини з 24 лютого 2022 року у зв'язку з повномасштабним вторгненням Росії. Близько 350 тисяч із них — діти та молоді люди віком до 18 років. Близько двох третин дорослих біженців становлять жінки.

Нагадаємо, минулого місяця Євросоюз остаточно погодив тимчасовий захист для біженців із України до березня 2025 року, завершивши для цього усі необхідні процедури.

Крім того, Європейська комісія виділяє ще 110 млн євро для підтримки українців, які постраждали від війни.