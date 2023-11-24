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Китай з грудня дозволив безвізовий в'їзд для громадян 6 країн

Таким чином Китай намагається заохотити більше людей відвідувати країну з діловими та туристичними цілями. Суворі протиковідні заходи Китаю майже три роки відлякували багатьох людей від подорожей до країни.

Китай з грудня дозволив безвізовий в'їзд для громадян 6 країн
Ілюстративне фото: базар у Китаї
Фото: EPA/UPG

Китай дозволить безвізовий в'їзд для Франції, Німеччини, Італії, Нідерландів, Іспанії та Малайзії, пише AP. 

Китай оголосив у п’ятницю, що дозволить безвізовий в’їзд громадянам п’яти європейських країн і Малайзії, намагаючись заохотити більше людей відвідувати країну з діловими та туристичними цілями.

З 1 грудня громадяни Франції, Німеччини, Італії, Нідерландів, Іспанії та Малайзії зможуть в’їжджати до Китаю на термін до 15 днів без візи. Пробна програма діятиме протягом року.

Мета полягає в тому, щоб «сприяти високоякісному розвитку обміну людьми між Китаєм і зарубіжжям і відкритості на високому рівні для зовнішнього світу», — заявив речниця МЗС Мао Нін на щоденному брифінгу.

Суворі заходи Китаю щодо пандемії, які включали обов’язковий карантин для всіх прибулих, майже три роки відлякували багатьох людей від відвідування. Обмеження були зняті на початку цього року, але міжнародні подорожі ще не повернулися до рівня до пандемії.

Раніше Китай дозволяв громадянам Брунею, Японії та Сінгапуру в'їзд без віз, але призупинив це після спалаху COVID-19. У липні Китай відновив безвізовий в’їзд для Брунею та Сінгапуру, але не зробив цього для Японії.

Згідно з імміграційною статистикою, за перші шість місяців року Китай зафіксував 8,4 мільйона в’їздів і виїздів іноземців. Це порівняно з 977 мільйонами за весь 2019 рік, останній рік перед пандемією.

Уряд шукає іноземні інвестиції, щоб допомогти підняти мляву економіку, і деякі бізнесмени приїжджають на ярмарки та зустрічі. Іноземні туристи все ще рідкість у порівнянні з допандемією.

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