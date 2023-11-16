МЗС Китаю заявило, що переговори Сі та Байдена не змінять позицію Пекіна щодо війни в Україні

При цьому китайські посадовці називають війну в Україні “кризою”, а війну Ізраїлю проти терористичного угруповання ХАМАС – конфліктом між Ізраїлем та Палестиною.

Речниця Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін заявила, що переговори лідерів Китаю і США у Сан-Франциско не змінять ставлення Пекіна до тривалих міжнародних і регіональних криз, зокрема, не змінять позицію Китаю щодо “кризи в Україні”.

Про це Мао Нін сказала під час брифінгу для преси, повідомляє Укрінформ.

Речниця повідомила, що в ході переговорів лідери Китаю і Сполучених Штатів обмінялися думками щодо міжнародних і регіональних питань, що викликають спільне занепокоєння.

“Позиція Китаю щодо «української кризи» та палестино-ізраїльського конфлікту дуже чітка і послідовна. Ми завжди стоїмо на боці чесності і справедливості, прагнемо сприяти миру й переговорам, а також деескалації ситуації”, – сказала Мао.

Нагадаємо, президент США Джо Байден і лідер Китаю Сі Цзіньпін провели понад чотирьохгодинні переговори. Зокрема, вони обговорили питання України, Ізраїлю, Тайваню і відновлення зв'язків. При цьому глобальних угод досягнуто не було. Більш того, після зустрічі Байден сказав, що все ще вважає Сі диктатором.