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На Харківщині збираються створити гарячу лінію для внутрішньо переміщених осіб

Очікується, що гаряча лінія запрацює в області уже в найближчі місяці.

На Харківщині збираються створити гарячу лінію для внутрішньо переміщених осіб
Фото: Telegram/Zelenskiy

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що Харківщина стане першим регіоном України, де буде створена соціальна гаряча лінія для внутрішньо переміщених осіб.

“Проєкт є унікальним для нашої держави, який вперше буде реалізований саме в Харківській області, адже наша область прихистила найбільшу кількість ВПО – більше 520 тисяч. Ці люди опинилися в непростих життєвих обставинах та потребують практичної допомоги для якнайшвидшої адаптації на новому місці”, – йдеться в повідомленні. 

Місцева влада очікує, що гаряча лінія допоможе переселенцям швидко отримати необхідну інформацію про доступні соціальні послуги, гуманітарну та іншу допомогу, державну та міжнародну підтримку.

Пілотний проєкт "гарячої лінії" реалізується спільно з Дитячим фондом ООН UNICEF та запрацює в області уже в найближчі місяці. 

Нагадаємо, нещодавно Єврокомісія виділила ще 110 млн євро для підтримки українців, які постраждали від війни. Відомство зазначає, що настання зими створює додаткові виклики для українців.

Раніше віцепрем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що майже 40% з отримувачів допомоги як внутрішньо переміщені особи живуть тільки на ці кошти, оскільки не знайшли роботу або вона малооплачувана.

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