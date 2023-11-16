Росіяни обстріляли за добу 12 населених пунктів Донеччини та поранили п’ятьох людей

Протягом минулої доби, 15 листопада, російська армія завдала 19 ударів по території Донецької області. Ворог обстріляв 12 населених пунктів.

Про це повідомляє у Telegram поліція Донеччини.

Згідно з повідомленням, обстрілів зазнали міста Авдіївка, Красногорівка, Курахове, Селидове, Торецьк, селища Очеретине, Південне, села Богоявленка, Євгенівка, Карлівка, Сокіл, Трудове.

Пошкоджені 45 цивільних об’єктів – 40 житлових будинків, фельдшерсько-акушерський пункт, магазин, коледж, господарча споруда, автомобіль.

Чотирьох ракетних ударів Росія завдала по Солидовому. Внаслідок обстрілу дві людини загинули, три зазнали поранень. Пошкоджено 8 багатоквартирних та 17 приватних будинків, магазин, автомобіль, господарча споруда. На місці обстрілу тривають рятувально-пошукові роботи. Є ймовірність, що під завалами можуть перебувати двоє людей.

З артилерії окупанти обстріляли Євгенівку та Південне – поранили цивільних осіб. Дві керовані авіабомби «ФАБ» росіяни спрямували на Богоявленку. Пошкоджено три приватних оселі, медичний заклад.

Торецьк ворог накрив "Градами" та артилерією. Руйнувань зазнали два багатоквартирних та два приватних будинки. У Карлівці ворожі наряди влучили в дві домівки.

Нагадаємо, вночі 15 листопада російська армія вдарила по чотирьохповерховому житловому будинку в Селидовому Донецької області. Внаслідок атаки був зруйнований під'їзд. Сьогодні вранці було відомо про трьох загиблих.