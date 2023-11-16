РФ обстріляла території біля школи в Чугуєві, по Запорізькій області завдала 141 удару, – ОВА

По Чернігівській області росіяни провели за добу п'ять обстрілів (24 вибухи). Били по Новгород-Сіверському району з мінометів, артилерії, танку. Поранено волонтерку, яка доставляла у села Новгород-Сіверської громади гуманітарну допомогу. У цій громаді біля кордону зафіксовано вибухи від некерованих артилерійських ракет, йдеться у зведенні від ОВА станом на ранок.

По Сумській росіяни стріляли за добу понад 10 разів. Зафіксовано 46 вибухів. Обстрілів зазнали Краснопільська, Хотінська, Юнаківська, Середино-Будська громади. По Середино-Будській стріляли з міномету (18 вибухів). Поранено місцевого, пошкоджено ЛЕП.

У Дніпропетровській ворог продовжив тероризувати Нікопольський район. Обстріляв його тричі – Нікополь, Мирівську та Марганецьку громади. Росіяни випустили близько 10 снарядів із важкої артилерії. Вранці вдарили по Нікопольському району. З важкої артилерії били по Марганецькій громаді. Загиблих і поранених немає.

У Миколаївській сьогодні вночі сили та засоби протиповітряної оборони знищили один ударний БпЛА типу Shahed 131/136. Вчора ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає. Також вночі ворожі обстріли фіксувалися по береговій лінії Куцурубської громади. Без постраждалих.

У Луганській бойові дії минулої доби точилися біля Надії у Сватівському районі, але всі штурми росіян наші захисники відбили. Серебрянський ліс противник обстріляв з авіації. Із мінометів та артилерії – Білогорівку і Невське. За добу противник здійснив 143 обстріли (549 снарядів).

У Харківській вночі ворог завдав ракетного удару, попередньо з С300, по Чугуєву. Зафіксовано приліт в землю біля будівлі закладу освіти. Пошкоджено будівлю школи та приватний будинок. Попередньо – без постраждалих. На Слобожанському напрямку артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали Козача Лопань, Ветеринарне, Стариця, Бударки. На Куп’янському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Синьківки, Петропавлівки, Іванівки, де наші воїни відбили сім атак. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема, Іванівка, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Крохмальне, Піщане. Внаслідок обстрілу Дворічної отримав осколкове поранення чоловік 74 років. У Сороківці 41 цивільний чоловік у лісосмузі підірвався на вибухонебезпечному предметі. Госпіталізований з пораненням.

У Запорізькій минулої доби ворог завдав 141 удару по 25 населених пунктах. 121 артилерійський обстріл по Гуляйполю, Оріхову, Залізничному, Новоандріївці, Білогір'ю, Левадному, Темирівці, Роботиному, Кам'янському, П'ятихатках, Лобковому, Плавнях, били також по населеному пункту Полтавка та інших. Три ракетні удари по Зарічному, 16 атак із безпілотників по Гуляйполю, Новодарівці, Малій Токмачці, Чарівному, Новоіванівці, Малих Щербаках та Степовому. Також атаки зазнала Полтавка, а Новоданилівку окупанти обстріляли з ракетної системи залпового вогню. У Новоандріївці поранено 67-річного чоловіка – його госпіталізували. Надійшло 63 повідомлення про руйнування будинків, господарських споруд та об'єктів інфраструктури.

У Донецькій по населених пунктах області росіяни здійснили 22 обстріли. Під вогнем: Курахове, Авдіївка, Селидове, Красногорівка, Торецьк, Очеретине, Південне, Євгенівка, Карлівка, Трудове, Богоявленка, Сокіл, Покровськ. Пошкоджено 40 житлових будинків (з них 13 – багатоквартирні), господарча споруда, фельдшерсько-акушерський пункт, магазин, цивільний автомобіль, будівлю коледжу, мережу теплопостачання, трансформатор, електромережу. За добу на Донеччині: двоє загиблих, п'ятеро поранених.

У Херсонській за добу по області ворог здійснив 94 обстріли (531 снаряд), з них по Херсону – 11 обстрілів (45 снарядів). Рашисти поцілили у райони 25 населених пунктів області, навчальний заклад у Херсонському районі. За добу по області: одна людина дістала поранення.

Нагадаємо, минулої доби російські терористичні війська завдали чергових ракетних ударів по цивільних об’єктах в Селідовому Донецької області та Зарічному Запорізької області. Крім того, сьогодні вночі окупанти знову завдали чергових ракетно-авіаційних ударів по Україні, була атака БпЛА типу “Shahed-136/131”. Протягом минулої доби відбулося 65 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав восьми ракетних та 29 авіаційних ударів, здійснив 76 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.