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​Уночі Сили ППО збили 16 російських безпілотників та керовану авіаційну ракету Х-59

Всього окупанти випустили 18 дронів з південно-східного напрямку.

​Уночі Сили ППО збили 16 російських безпілотників та керовану авіаційну ракету Х-59
Ілюстративне фото
Фото: Сили оборони Півдня

У ніч на 16 листопада росіяни атакували з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ) 18-ма ударними БпЛА типу "Shahed".

Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

У багатьох регіонах під час повітряної тривоги працювала протиповітряна оборона. В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил знищено 16 ворожих безпілотників.

Для цього було задіяно підрозділи мобільних вогневих груп, винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи.

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Крім того, увечері 15 листопада на Полтавщині знищено керовану авіаційну ракету Х-59.

Також, близько опівночі, противник атакував цивільну інфраструктуру на Харківщині зенітними керованими ракетами С-300. Попередньо без жертв та постраждалих.

Нагадаємо, що за даними Міноборони, росіяни накопичили вже понад 800 ракет для енергетичного терору України взимку.

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