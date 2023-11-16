​Уночі Сили ППО збили 16 російських безпілотників та керовану авіаційну ракету Х-59

Всього окупанти випустили 18 дронів з південно-східного напрямку.

У ніч на 16 листопада росіяни атакували з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ) 18-ма ударними БпЛА типу "Shahed".

Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

У багатьох регіонах під час повітряної тривоги працювала протиповітряна оборона. В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил знищено 16 ворожих безпілотників.

Для цього було задіяно підрозділи мобільних вогневих груп, винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи.

Крім того, увечері 15 листопада на Полтавщині знищено керовану авіаційну ракету Х-59.

Також, близько опівночі, противник атакував цивільну інфраструктуру на Харківщині зенітними керованими ракетами С-300. Попередньо без жертв та постраждалих.

Нагадаємо, що за даними Міноборони, росіяни накопичили вже понад 800 ракет для енергетичного терору України взимку.