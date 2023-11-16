Фото: ОПУ

До України приїхав новий міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон, призначений на посаду 13 листопада.

Поїздка для України стала першим закордонним візитом Кемерона на посаді голови МЗС, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Перший робочий візит на новій посаді Девід Камерон, державний секретар у закордонних справах, справах Співдружності націй та розвитку Великої Британії, здійснив в Україну. Хороша зустріч. Зброя для фронту, посилення ППО, захист наших людей і критичної інфраструктури. Вдячний Британії за підтримку!" – написав Зеленський.

Фото: ОПУ

Кемерон також зустрівся із українським прем'єр-міністром. Пресслужба Дениса Шмигаля у Telegram повідомила, що на переговорах йшлося про військову, фінансову, санкційну підтримку.

"Окрема увага питанню конфіскації заморожених російських активів на потреби відновлення України. Обговорили також підтримку українського експорту. Зокрема страхування воєнних ризиків. Символічно, що саме з британськими компаніями Уряд України створив новий механізм страхування суден. Розраховуємо на розвиток співпраці в цьому напрямку", – йдеться у повідомленні.

Девід Кемерон – колишній прем'єр-міністр Великої Британії (2010-2016). Цього понеділка голова уряду Ріші Сунак раптово повернув його до кабінету міністрів на посаду голови МЗС – після того, як попередній очильник Джеймс Клеверлі перейшов на посаду міністра внутрішніх справ.

Кемерон висловив підтримку Україні у першому ж пості після призначення. Він сказав, що війна в Україні є міжнародним викликом, і що для Британії рідко коли було важливіше підтримувати її союзників, зміцнювати партнерство та переконатися, що її голос почутий.