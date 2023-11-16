Захисники України знищили ще 1130 російських окупантів

Загалом Росія вже втратила в Україні близько 316 000 військових.

За минулу добу Сили оборони України знищили ще 1130 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні близько 316 000 військових.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.11.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 315620 (+1130)

танків ‒ 5388 (+11)

бойових броньованих машин ‒ 10121 (+17)

артилерійських систем – 7683 (+36)

РСЗВ – 892 (+8)

засоби ППО ‒ 585 (+3)

літаків – 323 (+0)

гелікоптерів – 324 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5689 (+14)

крилаті ракети ‒ 1563 (+1)

кораблі / катери ‒ 22 (+0)

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 10060 (+40) од,

спеціальна техніка ‒ 1084 (+1).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, що протягом доби авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та ще 3 - по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ уразили 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 13 артилерійських засобів, склад боєприпасів та засіб протиповітряної оборони противника.