Байден зустрівся з лідером Китаю
Байден зустрівся з лідером Китаю
Ірину Фаріон звільнили із Львівської політехніки, - джерела LB.ua (документ)
Ірину Фаріон звільнили із Львівської політехніки, - джерела LB.ua (документ)
Кіпрський витік документів розкрив масштаби бізнес-холдингів олігарха Ріната Ахметова, - "Слідство.Інфо"
Кіпрський витік документів розкрив масштаби бізнес-холдингів олігарха Ріната Ахметова, - "Слідство.Інфо"
Китай стане першим чи програє США?
Китай стане першим чи програє США?
Львівська політехніка звільнила Фаріон, – Лісовий
Львівська політехніка звільнила Фаріон, – Лісовий
У Міноборони розглядають звільнення трьох командувачів, – ЗМІ
У Міноборони розглядають звільнення трьох командувачів, – ЗМІ
У Сенаті Польщі новий спікер. Розповідаємо, хто такий Шимон Головня
У Сенаті Польщі новий спікер. Розповідаємо, хто такий Шимон Головня
Форпост авторитаризму в Європі: азійські витоки Москви
Форпост авторитаризму в Європі: азійські витоки Москви
На війні загинули щонайменше 30 тисяч українських захисників​, – "Книга пам'яті"
На війні загинули щонайменше 30 тисяч українських захисників​, – "Книга пам'яті"
ГоловнаСуспільствоВійна

Захисники України знищили ще 1130 російських окупантів

Загалом Росія вже втратила в Україні близько 316 000 військових.

Захисники України знищили ще 1130 російських окупантів
Фото: Головнокомандувач ЗСУ

За минулу добу Сили оборони України знищили ще 1130 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні близько 316 000 військових.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.11.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 315620 (+1130) 
  • танків ‒ 5388 (+11)
  • бойових броньованих машин ‒ 10121 (+17)
  • артилерійських систем – 7683 (+36)
  • РСЗВ – 892 (+8)
  • засоби ППО ‒ 585 (+3)
  • літаків – 323 (+0)
  • гелікоптерів – 324 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5689 (+14)
  • крилаті ракети ‒ 1563 (+1)
  • кораблі / катери ‒ 22 (+0)
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 10060 (+40) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1084 (+1).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, що протягом доби авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та ще 3 - по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ уразили 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 13 артилерійських засобів, склад боєприпасів та засіб протиповітряної оборони противника.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies