Росіяни обстріляли Харківщину ракетами С-300

Російська окупаційна армія продовжує обстріли України з території РФ.
Про це повідомив начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник.
“Ворог вкотре завдав ударів по Харківській області з району Бєлгорода, із ЗРК С-300”, - написав Мельник.
Він наголосив, що загроза нових ракетних ударів зберігається, і закликав не покидати укриття до відбою повітряної небезпеки.
Сергій Мельник додав, що інформація про постраждалих та руйнування встановлюється.
Інформацію про обстріли Харківщини підтвердив і голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Нагадаємо, минулої ночі російська армія вдарила по чотирьохповерховому житловому будинку в Селидовому Донецької області. Зруйновано під'їзд. Внаслідок удару відомо про двох загиблих, іще дві людини можуть перебувати під завалами.