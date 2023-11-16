Китай стане першим чи програє США?
Китай стане першим чи програє США?
Форпост авторитаризму в Європі: азійські витоки Москви
Форпост авторитаризму в Європі: азійські витоки Москви
Кіпрський витік документів розкрив масштаби бізнес-холдингів олігарха Ріната Ахметова, - "Слідство.Інфо"
Кіпрський витік документів розкрив масштаби бізнес-холдингів олігарха Ріната Ахметова, - "Слідство.Інфо"
Байден і Сі зустрінуться у віддаленому маєтку, зустріч може тривати кілька годин
Байден і Сі зустрінуться у віддаленому маєтку, зустріч може тривати кілька годин
Гуменюк попросила "інформаційної тиші", аби відзвітувати про "великі успіхи" на фронті
Гуменюк попросила "інформаційної тиші", аби відзвітувати про "великі успіхи" на фронті
Львівська політехніка звільнила Фаріон, - Лісовий
Львівська політехніка звільнила Фаріон, - Лісовий
На війні загинули щонайменше 30 тисяч українських захисників​, – "Книга пам'яті"
На війні загинули щонайменше 30 тисяч українських захисників​, – "Книга пам'яті"
У Сенаті Польщі новий спікер. Розповідаємо, хто такий Шимон Головня
У Сенаті Польщі новий спікер. Розповідаємо, хто такий Шимон Головня
У Міноборони розглядають звільнення трьох командувачів, – ЗМІ
У Міноборони розглядають звільнення трьох командувачів, – ЗМІ
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни обстріляли Харківщину ракетами С-300

Харківську область обстріляли з району Бєлгорода.

Росіяни обстріляли Харківщину ракетами С-300
Фото: ukrinform.ua

Російська окупаційна армія продовжує обстріли України з території РФ.

Про це повідомив начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник.

“Ворог вкотре завдав ударів по Харківській області з району Бєлгорода, із ЗРК С-300”, - написав Мельник.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Він наголосив, що загроза нових ракетних ударів зберігається, і закликав не покидати укриття до відбою повітряної небезпеки.

Сергій Мельник додав, що інформація про постраждалих та руйнування встановлюється.

Інформацію про обстріли Харківщини підтвердив і голова Харківської ОВА Олег Синєгубов

Нагадаємо, минулої ночі російська армія вдарила по чотирьохповерховому житловому будинку в Селидовому Донецької області. Зруйновано під'їзд. Внаслідок удару відомо про двох загиблих, іще дві людини можуть перебувати під завалами.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies