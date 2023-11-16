Росіяни обстріляли Харківщину ракетами С-300

Російська окупаційна армія продовжує обстріли України з території РФ.

Про це повідомив начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник.

“Ворог вкотре завдав ударів по Харківській області з району Бєлгорода, із ЗРК С-300”, - написав Мельник.

Він наголосив, що загроза нових ракетних ударів зберігається, і закликав не покидати укриття до відбою повітряної небезпеки.

Сергій Мельник додав, що інформація про постраждалих та руйнування встановлюється.

Інформацію про обстріли Харківщини підтвердив і голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Нагадаємо, минулої ночі російська армія вдарила по чотирьохповерховому житловому будинку в Селидовому Донецької області. Зруйновано під'їзд. Внаслідок удару відомо про двох загиблих, іще дві людини можуть перебувати під завалами.