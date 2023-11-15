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Росія ще здатна нести зло; маємо щодня додавати нашій державі більше сили, - Зеленський

Ми маємо боротися, берегти саме нашу оборону головним пріоритетом.

Росія ще здатна нести зло; маємо щодня додавати нашій державі більше сили, - Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Уночі відбувся ракетний удар росіян по Селидовому в Донецькій області. Просто по житлових будинках. Чотири ракети. Є загиблі. Імовірно, є люди під завалами. Увесь день триває розбір завалів. Усім пораненим була надана необхідна допомога. Понад 20 будинків зруйновані.

Про це у своєму зверненні розповів президент України Володимир Зеленський.

“Інший російський удар – по Запорізькій області, теж ракетний. Серед загиблих – хлопці-рятувальники. Вони прибули на місце після першого влучання, почали допомагати. І був повторний удар. Мої співчуття всім, чиїх рідних і близьких забрав російський терор”, - сказав президент.

Володимир Зеленський сьогодні говорив із головою італійського уряду Джорджею Мелоні. Обговорили нашу безпекову співпрацю, пакети підтримки, обмінялись думками щодо ситуації у Європі та світі.  Обговорили й дещо про новий санкційний пакет Євросоюзу. Італія наступного року буде головувати в “Групі семи”, і вже зараз напрацьовуємо відповідні пріоритети. 

Також президент говорив із президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою. Обговорили підготовку нашої енергетики до зими і до загострення російського терору проти об’єктів енергетики, економічні питання, які важливі для наших народів.

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У перемовинах із Джастіном Трюдо, прем’єр-міністром Канади, обговорили оборонну підтримку, посилення нашої ППО, наших мобільних вогневих груп та захисту від російських дронів. Також обговорили й питання добудови музею Голодомору-геноциду, Канада погодилася допомогти з цим в Україні.

“Відзначу нараду з представниками правоохоронного сектору, зокрема був керівник Служби безпеки України. Доповів щодо протидії колаборантам і щодо захисту українців від тих, хто свідомо розпалює ворожнечу всередині нашої країни”, - зазначив голова держави.

Володимир Зеленський  наголосив - Росія ще здатна нести зло. Заплющити очі ні в кого не вийде. Ми маємо боротися, берегти саме нашу оборону головним пріоритетом, і щодня додавати нашій державі більше сили.

Як раніше повідомлялось, Зеленський повідомив, що Збройні Сили не можуть відправити навчатися на винищувачах F-16 достатню кількість пілотів.

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