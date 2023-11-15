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Росіяни обстріляли чотири громади Сумщини

Один чоловік отримав поранення.

Росіяни обстріляли чотири громади Сумщини
Ілюстративне фото
Фото: Дмитро Живицький

Сьогодні, 15 листопада, російських обстрілів зазнали Краснопільська, Хотінська, Юнаківська та Середино-Будська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 10 обстрілів Сумської області, було зафіксовано 46 вибухів. 

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Зокрема, Середино-Будську громаду обстріляли з міномету, внаслідок обстрілу поранено місцевого жителя.

По Краснопільській громаді били з міномету та АГС. Також громаду атакували дроном-камікадзе та скинули ВОГ з БпЛА.

Хотінську громаду атакували з мінометів, а Юнаківську з САУ.

Нагадаємо, окупанти обстріляли з важкої артилерії Марганецьку громаду Нікопольщини. На щастя, обійшлося без жертв.

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