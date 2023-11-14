МО Британії: наявність у Росії вдосконалених боєприпасів може стати ключовим фактором ефективності її військ

Росія анонсувала збільшення виробництва 152-мм артилерійських боєприпасів із лазерним наведенням "Краснополь-М2" та покращення характеристики снаряду для поганої погоди. Російська артилерія уже досягла успіхів із боєприпасами "Краснополь" і часто використовує їх для точного націлювання на окрему українську техніку.

Російська оборонна промисловість не виробляє достатньо звичайних боєприпасів. Заплановане збільшення виробництва в Краснополі є спробою ефективніше використовувати виробничі потужності, йдеться у повідомленні Міноборони Великої Британії в X.

"Росія використовує безпілотні літальні апарати для позначення цілей для «Краснополя», направляючи на ціль лазерний промінь. Однак низька хмарність була ключовим обмежувальним фактором у продуктивності снаряду, оскільки його лазерний детектор не встигає виявити лазерну енергію та маневрувати для удару", – стверджують у британському міністерстві.

Російська промисловість, ймовірно, спробує покращити польотні характеристики "Краснополя" та скоротити час лазерного виявлення снаряду.

"З наближенням зими доступ Росії до вдосконалених високоточних боєприпасів, імовірно, стане одним із ключових факторів її операційної ефективності в Україні", – додали в Міноборони.

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Керований снаряд "Краснополь" виготовляється тульським конструкторським бюро приладобудування, писав "Мілітарний". Випускається у калібрі 152 або 155 мм. Призначений для ураження броньованих цілей та воєнних об'єктів з першого пострілу. Снаряди використовують, крім росіян, в Індії та Китаї.