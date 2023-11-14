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Вчора ввечері ворог завдав удару "шахедами" по цивільному підприємству в Ізюмському районі, сталася пожежа, – Синєгубов

Обійшлося без постраждалих.

Вчора ввечері ворог завдав удару "шахедами" по цивільному підприємству в Ізюмському районі, сталася пожежа, – Синєгубов
Ілюстративне фото
Фото: Сили оборони Півдня

Вчора ввечері близько 22:00 ворог завдав удару за допомогою 6 дронів-камікадзе типу "Шахед" по Ізюмському району. Внаслідок влучання пошкоджено цивільне підприємство, сталася пожежа. Без постраждалих, повідомив очліьник Харківської ОВА Олег Синєгубов. 

За його інформацією, 4 дрони збиті силами ППО. 

Також Олег Синєгубов повідомив, що протягом доби російські окупанти з артилерії, мінометів та іншого озброєння обстрілювали прифронтові та прикордонні населені пункти області.

Зокрема, під вогнем окупантів були Козача Лопань Харківського району, Стариця та Вовчанськ Чугуївського району, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове та інші населені пункти Куп'янського району.

Внаслідок обстрілу м. Куп'янськ пошкоджено будівлі молококомбінату

Постраждалих серед цивільного населення за добу не зафіксовано.

На Куп'янському напрямку тривають запеклі бої. За добу наші захисники відбили 7 атак росіян в районах Синьківки, Петропавлівки та Іванівки. Просування у ворога немає.

Також триває розмінування. За добу піротехніки ДСНС обстежили більше 10,6 га території та знешкодили 84 вибухонебезпечні предмети.

Станом на 14.11.2023 із небезпечних громад Куп’янщини евакуювали 262 дитини. Підлягають евакуації ще 30. Евакуація триває.

Нагадаємо, сьогодні зранку Повітряні сили повідомили, що росіяни вночі вдарили по Україні "шахедами" і двома ракетами. Захисники збили сім із дев'яти БпЛА.

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