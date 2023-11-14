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Троє людей загинули, 15 поранені внаслідок учорашніх ударів Росії по Херсону і області

Окупанти били по житлових кварталах, лікарні, закладу харчування та промисловості. 

Протягом доби росіяни здійснили 124 обстріли Херсонської області, випустивши 618 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БпЛА та авіації. Троє людей загинули, 15 поранені, зокрема дитина. 

По Херсону ворог випустив 69 снарядів. Про це голова ОВА Олександр Прокудін повідомив у Telegram.

"російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; медичну установу, навчальний заклад, адмінбудівлю, торгівельний порт та заклад громадського харчування у Херсоні; територію та будівлі заводів у Бериславі", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що вчора ворог обстріляв цивільну машину, в якій їхав двомісячний малюк, мама і дідусь. Дідусь загинув, мама і дитина були поранені. Після цього росіяни вдарили по центру Херсона. Загинули двоє – 62-річна жінка і 45-річний чоловік. 

У неділю Херсон святкував звільнення від окупації. Ворог у цей день знову бив по місту, зокрема по обласній бібліотеці. 

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