Залужний назвав главі генштабу США найгарячіші напрямки на фронті

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Чарльзом Брауном.

Про це йдеться в дописі на сторінках Головкома в соцмережах.

Залужний розповів американському колезі про ситуацію на фронті. За словами Головкома, Авдіївський, Купʼянський та Марʼїнський напрямки залишаються найгарячішими. Ситуація складна, але контрольована.

"Водночас Збройні Сили України продовжують ведення наступальних дій на визначених напрямках та завдають противнику значних втрат у живій силі та техніці", - додав Головнокомандувач.

Залужний також обговорив із Брауном спільні плани на зимовий період та окремо зупинилися на нагальних потребах українського війська. Передусім йдеться про снаряди, засоби протиповітряної оборони та безпілотники.

"Обговорили питання підготовки наших військовослужбовців та відновлення боєздатності підрозділів. Висловив подяку американським партнерам за підтримку та допомогу Україні в боротьбі з російським агресором.", - додав Залужний.

Нагадаємо, у вересні Браун став головою Об’єднаного комітету начальників штабів армії США. Церемонія передання повноважень відбулася на військовій базі Майєр Хендерсон Холл під Вашингтоном.

Попередня розмова Залужного і Брауна відбулася у жовтні. Тоді теж ішлося про потреби української армії, а також про підготовку наших військовослужбовців та відновлення підрозділів.