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В Авдіївці залишилися два лікарі й чотири медсестри та понад 1,5 тис. цивільних, – голова МВА

Лікарня постійно під обстрілами.

В Авдіївці залишилися два лікарі й чотири медсестри та понад 1,5 тис. цивільних, – голова МВА
Фото: Telegram/Андрій Єрмак

В Авдіївці Донецької області у міській лікарні залишилися два лікарі і чотири медсестри. Лікарня постійно під обстрілами. Про це в інтерв'ю для Укрінформу розповів начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш.

"Лікарня постійно під обстрілами. У місті залишаються два лікарі і чотири медичні сестри. Вони, звичайно, надають допомогу, яку можуть за цих умов, та це дуже складно робити... Станом на початок листопада в Авдіївці лишалася 1571 особа, але це – без урахування 16 заводчан, яких 7 листопада евакуювали з Авдіївського коксохімзаводу", – сказав Барабаш.

Очільник МВА зазначив, що на сьогодні в місті залишився один магазин, хоча до цього військового загострення було шість.

"Загарбники спеціально били по магазинах і зруйнували три з них буквально за три дні. Просто до фундаменту рознесли. Ще два просто закрилися, бо їх теж обстрілювали дуже сильно", – пояснив начальник МВА.

За інформацією Віталія Барабаша, багато людей з авдіївки намагаються евакуюватися, бо бачать, що ситуація погіршується, і також розуміють, що попереду – зима. 

Нагадаємо, глава МВА Авдіївки розповів, що від початку повномасштабного вторгнення росіяни вбили понад 150 мирних жителів міста на Донеччині. Деякі тіла досі не можуть забрати з-під завалів зруйнованих будівель.

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