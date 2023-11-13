На Львівщині викрили зловмисників, які переправляли за кордон військовозобов'язаних

На Львівщині прикордонники викрили керівника підприємства і трьох його спільників, які переправляли за кордон військовозобов'язаних.

Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.

Чоловіків переправляли під виглядом водіїв, що здійснюють перевезення пасажирів.

Як встановили правоохоронці, зловмисники підшукували клієнтів, які мали намір ухилитись від мобілізації та незаконно виїхати за кордон в особистих цілях. Для цього укладали з псевдоводіями фіктивні договори про працевлаштування, надалі відомості стосовно так званих «водіїв» вносили до інформаційної системи "Шлях". За "послуги" ділки брали 5-7 тисяч доларів.

Правоохоронці викрили одного із учасників злочинної схеми в пункті пропуску "Шегині" під час спроби переправлення свого "клієнта".

Під час обшуків правоохоронці виявили та вилучили мобільні телефони, комп’ютерну техніку, чорнові записи, фіктивні документи на працевлаштування та грошові кошти, які ймовірно отримані злочинним шляхом.

Організатору незаконної схеми, 47-річному жителю Івано- Франківщини і його спільникам повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 (Ннезаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна. Крім того, організатору "схеми" відправили під варту.

Нагадаємо, в Одеській області бійці Держприкордонслужби зупинили дві групи чоловіків при спробі незаконно перетнути кордон.

З початку повномасштабного вторгнення Росії Державна прикордонна служба ініціювала 607 кримінальних проваджень стосовно ліцензіатів системи "Шлях", які сприяли незаконному виїзду чоловіків за кордон.