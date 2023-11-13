Міноборони розпочало проєкт рекрутингу до ЗСУ

Міністерство оборони розпочинає проєкт з рекрутингу до Збройних Сил України.

Відповідний договір підписали заступниця міністра Наталія Калмикова та голова організації Lobby X Владислав Грезєв, повідомляє пресслужба Міноборони.

Зазначається, що рекрутери виконуватимуть роботу в інтересах армії безкоштовно.

"Проєкт дозволить людині обрати конкретний підрозділ на визначеній посаді, де його/її цивільний досвід буде найбільш корисним. В найближчий час в рамках проєкту ми плануємо підписати наступні угоди з рекрутинговими компаніями", - наголосила Калмикова.

Грезєв зауважив, що компанія має великий досвід у пошуку кадрів для ЗСУ.

"Армії потрібні люди різних професій – від гранатометників і мінометників до програмістів і кухарів. Співпраця із Міністерством оборони дозволить масштабувати ту роботу, яку ми проводили", - сказав він.

Міноборони також веде переговори з низкою інших учасників ринку працевлаштування.

Нагадаємо, на початку серпня в Україні запустили сайт із вакансіями до ЗСУ без участі військкоматів, де можна самостійно обрати підрозділ і посаду для несення служби. Для цього достатньо надіслати резюме на бажану вакансію.