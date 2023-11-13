Росія готується до зими. Ми маємо зосередитися на захисті й відповідях, - Зеленський
Росія готується до зими. Ми маємо зосередитися на захисті й відповідях, - Зеленський
Хвилинка неспокою
Хвилинка неспокою
Бійці 47 ОМБр опублікували кадри боїв на Авдіївському напрямку
Бійці 47 ОМБр опублікували кадри боїв на Авдіївському напрямку
Росіяни завдали ударів по Харкову та області (оновлено)
Росіяни завдали ударів по Харкову та області (оновлено)
Окупанти скинули у Чорне море чотири авіабомби
Окупанти скинули у Чорне море чотири авіабомби
У Лондоні декілька сотень тисяч людей взяли участь у пропалестинській ході
У Лондоні декілька сотень тисяч людей взяли участь у пропалестинській ході
Нардеп Дубінський отримав підозру в державній зраді
Нардеп Дубінський отримав підозру в державній зраді
The Washington Post: атаку на “Північні потоки” координував український полковник ССО Роман Червінський
The Washington Post: атаку на “Північні потоки” координував український полковник ССО Роман Червінський
Місто старців і волонтерів: як живе Херсон за рік після деокупації
Місто старців і волонтерів: як живе Херсон за рік після деокупації
ГоловнаСуспільствоЖиття

Міноборони розпочало проєкт рекрутингу до ЗСУ

Він дозволить людині обрати конкретний підрозділ на визначеній посаді із урахуванням цивільного досвіду.

Міноборони розпочало проєкт рекрутингу до ЗСУ
Фото: Міноборони

Міністерство оборони розпочинає проєкт з рекрутингу до Збройних Сил України.

Відповідний договір підписали заступниця міністра Наталія Калмикова та голова організації Lobby X Владислав Грезєв, повідомляє пресслужба Міноборони.

Зазначається, що рекрутери виконуватимуть роботу в інтересах армії безкоштовно.

"Проєкт дозволить людині обрати конкретний підрозділ на визначеній посаді, де його/її цивільний досвід буде найбільш корисним. В найближчий час в рамках проєкту ми плануємо підписати наступні угоди з рекрутинговими компаніями", - наголосила Калмикова.

Грезєв зауважив, що компанія має великий досвід у пошуку кадрів для ЗСУ.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

"Армії потрібні люди різних професій – від гранатометників і мінометників до програмістів і кухарів. Співпраця із Міністерством оборони дозволить масштабувати ту роботу, яку ми проводили", - сказав він.

Міноборони також веде переговори з низкою інших учасників ринку працевлаштування. 

Нагадаємо, на початку серпня в Україні запустили сайт із вакансіями до ЗСУ без участі військкоматів, де можна самостійно обрати підрозділ і посаду для несення служби. Для цього достатньо надіслати резюме на бажану вакансію.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies