В Україні запустили сайт із вакансіями до ЗСУ без участі військкоматів

На ньому представлені вакансії різного профілю: від бойових і медичних до IT.

Платформа з працевлаштування та рекрутингова агенція Lobby X запустила сайт із вакансіями до Збройних сил України, де можна самостійно обрати підрозділ і посаду для несення служби. Для цього достатньо надіслати резюме на бажану вакансію.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Механізм військового рекрутингу працює як для цивільних, що хочуть мобілізуватися, так і для чинних військовослужбовців, які можуть знайти посаду, більш релевантну їхньому досвіду та навичкам.

На сайті представлені вакансії різного профілю: від бойових і медичних до IT. Сучасні підрозділи потребують відеографів, піарників, бізнес-аналітиків, UI/UX-дизайнерів, HR-менеджерів, IT-розробників, водіїв цивільного та військового транспорту, саперів, розвідників, снайперів, лікарів та інших спеціалістів.

"Платформа виступає посередником між людиною, що хоче доєднатися до армії на конкретну посаду, та підрозділом. Lobby X розміщує вакансії на своїх ресурсах, робить первинний відбір кандидатів відповідно до вимог і надсилає кандидатури працедавцю. Наступні етапи відбору відбуваються на стороні військових", - йдеться в повідомленін.

Система військового рекрутингу дозволяє вирішити основні проблеми при мобілізації - неврахування сильних і слабких сторін кандидата при призначенні на військову спеціальність, а також “лотерею" у військкоматі.

"Lobby X напряму співпрацює з військовими частинами та передає відгуки лише в той підрозділ, який обрав кандидат. Жодної взаємодії з ТЦК та СП", - наголосили в компанії.

Станом на зараз планформа працює з 86 підрозділами. Серед військових працедавців- Міністерство оборони, Кіберсили ЗСУ, спецпідрозділи KRAKEN і К-2, 3 ОШБр, 47 ОМБр "Маґура", батальйон "Вовки Да Вінчі" 67 ОМБр, 93 ОМБр "Холодний Яр", бригади “Гвардії наступу” та інші структури Сил Оборони.

За рік з допомогою Lobby X до війська доєдналося понад 1 500 людей. Усього отримано більше 21 000 відгуків добровольців. Відбір кандидатів відбувається за конкурсним принципом.

Дізнатися більше про альтернативний спосіб мобілізації можна, ознайомившись із відповідями на найпоширеніші запитання про військовий рекрутинг Lobby X.

Переглянути вакансії до українського війська можна на сайті.

Lobby X - це платформа з працевлаштування і рекрутингова агенція. З 2016 року LX діє як соціальне підприємство, що працевлаштовує в “сектор змін”, зокрема до свідомого бізнесу, незалежних медіа, громадських організацій, державних установ.

Нагадаємо, в липні уряд розширив перелік професій для бронювання військовозобов'язаних.