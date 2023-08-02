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Валерій Залужний показав бойову роботу РСЗВ RM-70 Vampire

“Це реально звір-машина". 

Валерій Залужний показав бойову роботу РСЗВ RM-70 Vampire
Скріншот відео
Фото: Валерій Залужний у Telegram

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний показав бойову роботу екіпажів РСЗВ RM-70 Vampire 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка.

Як повідомив Залужний у Telegram, бійці 110-ї окремої механізованої бригади працюють 24/7.

“Приїжджаємо, розкладаємося, наводимося. Три-чотири хвилини, і ми вже готові, чекаємо наказу “вогонь!”, – розповідає командир RM-70 Vampire Павло.

Відомо, що ракетна пускова установка RM-70 Vampire несе на собі 40 снарядів реактивно-залпового вогню. Працює як одиничними пострілами, так і залпами. Управління вогнем проводиться як із кабіни, так і за допомогою переносного пристрою з найближчого укриття.

“Це реально звір-машина. Коли робить залп повним пакетом, то враження просто не передати”, – говорять військові.

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Нагадаємо, у січні компанія L3Harris Technologies оголосила про отримання контракту від Міноборони США на поставку ракетних систем VAMPIRE для України. Вартість цього контракту становить 40 млн доларів.

Система VAMPIRE містить оптико-електронну систему WESCAM MX-10 з тепловізійною та телевізійною камерами, що відповідає за виявлення цілей та наведення та пускову установку чотирьох 70-мм керованих ракет APKWS.

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