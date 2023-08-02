У Генштабі оцінили втрати ворога з початку широкомасштабної війни у 246 690 осіб
У Генштабі оцінили втрати ворога з початку широкомасштабної війни у 246 690 осіб
Понад 80 людей постраждали внаслідок ворожої ракетної атаки на Кривий Ріг, – ОВА
Понад 80 людей постраждали внаслідок ворожої ракетної атаки на Кривий Ріг, – ОВА
Депутатам Київради оголосили підозри в ухилянні від військової служби
Депутатам Київради оголосили підозри в ухилянні від військової служби
На війні загинула співробітниця НАЗК Юлія Шевченко
На війні загинула співробітниця НАЗК Юлія Шевченко
Погана тактика та брак координації. Що іноземні аналітики побачили у Приазов’ї?
Погана тактика та брак координації. Що іноземні аналітики побачили у Приазов’ї?
Нації на війні. Американський досвід і українська реальність
Нації на війні. Американський досвід і українська реальність
Поліція встановила, хто зняв момент прильоту у Кривому Розі
Поліція встановила, хто зняв момент прильоту у Кривому Розі
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
Російські олігархи постачають “добровольців” на фронт, війну фінансує 81 мільярдер РФ, − ЗМІ
Російські олігархи постачають “добровольців” на фронт, війну фінансує 81 мільярдер РФ, − ЗМІ
ГоловнаСуспільствоВійна

На Одещині бухгалтер привласнив понад 10 млн гривень із зарплатного форду військових

Завдяки афері з зарплатами фігурант серед іншого придбав авто преміум класу.

На Одещині бухгалтер привласнив понад 10 млн гривень із зарплатного форду військових

Військова контррозвідка Служби безпеки викрила масштабну схему розкрадання бюджетних коштів в одному з окремих батальйонів морської піхоти ЗСУ на Одещині.

Про це СБУ повідомляє у Telegram.

Зазначається, що незаконну діяльність організував бухгалтер фінансово-економічного підрозділу військової частини. За даними слідства, посадовець нараховував зарплату і премію на рахунки своїх знайомих, які не входять до складу батальйону і взагалі не проходять службу у Збройних Силах України. Встановлено, що "завдяки схемі" фігурант придбав авто преміум класу. При цьому загалом посадовець розікрав більше ніж 10 млн бюджетних гривень.

Для реалізації оборудки він вносив недостовірну інформацію до зарплатних відомостей та списків на преміювання особового складу військової частини. Щоб отримати доступ до спеціальних бухгалтерських програм, зловмисник використовував електронний ключ, який безпідставно отримав від начальника фінансово-економічної служби батальйону.

Потім фальсифіковані відомості подавав до обласного управління Держказначейства для нарахування замовлених коштів як зарплати і премії для військовослужбовців і працівників військової частини.

Під час обшуків за місцем роботи і проживання бухгалтера виявлено автомобіль Audi Q7, коштовні гаджети і побутову техніку, які він придбав за вкрадені гроші. Також виявлено майже 2,5 млн привласнених гривень на банківських картках його знайомих, яким посадовець нібито надав кошти у борг. Крім того, у фігуранта виявлено бойову гранату РГО, яку направлено на експертизу.

На підставі зібраних доказів військовому бухгалтеру повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 8 років тюрми.

Підписуйтесь на наш Google News
 

Нагадаємо, посадовці Одеського військового квартирно-експлуатаційного управління регулярно вимагали "відкати" від підрядників, які виконували держзамовлення щодо ремонтних робіт на об’єктах ЗСУ в Одеській області.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies