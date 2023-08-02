Уночі ворог тричі обстріляв Нікопольський район на Дніпропетровщині

Загиблих та поранених немає.

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Цієї ночі російські окупанти тричі били з важкої артилерії по Нікопольському району Дніпропетровської області.

Про це повідомляє у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Протягом ночі агресор тричі обстрілював Нікопольський район. Гатив з важкої артилерії. Випустив зо півтора десятка снарядів. Тероризував Нікополь і Покровську громаду", – йдеться в дописі.

Минулося без загиблих і постраждалих, наслідки ворожих атак. На решті території області було спокійно.

Нагадаємо, протягом дня 1 серпня армія РФ обстрілювала Нікопольщину з важкої артилерії. Люди не постраждали.