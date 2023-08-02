Уночі ворог тричі обстріляв Нікопольський район на Дніпропетровщині

Цієї ночі російські окупанти тричі били з важкої артилерії по Нікопольському району Дніпропетровської області.
Про це повідомляє у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Протягом ночі агресор тричі обстрілював Нікопольський район. Гатив з важкої артилерії. Випустив зо півтора десятка снарядів. Тероризував Нікополь і Покровську громаду", – йдеться в дописі.
Минулося без загиблих і постраждалих, наслідки ворожих атак. На решті території області було спокійно.
Нагадаємо, протягом дня 1 серпня армія РФ обстрілювала Нікопольщину з важкої артилерії. Люди не постраждали.