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Факти використання росіянами заповідної зони Джарилгача можуть бути використані у суді, - Гуменюк

Росіяни нищать природу унікального заповідника.

Факти використання росіянами заповідної зони Джарилгача можуть бути використані у суді, - Гуменюк
острів Джарилгач
Фото: kirillovka.ks.ua

Російські окупаційні війська продовжують використовувати заповідну зону острова Джарилгач у Херсонській області в якості полігону. 

Про це повідомила керівник Об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

“На жаль, вони продовжують нищити і природу в тому числі. Але в нас є можливість фіксувати ті факти, які можемо потім використовувати в міжнародному суді”, - повідомила Гуменюк.

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Раніше повідомлялось, що окупанти продовжують чинити екоцид на острові Джарилгач. 

Джарилгач 19 травня вороги з’єднали з тимчасово захопленою материковою частиною Херсонської області в районі населеного пункту Лазурне.

Згодом голова Скадовської територіальної громади Олександр Яковлєв заявив, що російські військові зробили острів своєю мілітарною зоною ще від початку окупації. Через дії росіян на Джарилгачі можуть зникнути рідкісні види тварин і рослин.

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