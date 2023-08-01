У липні ЗСУ знищили майже 18 тисяч окупантів

Втрати Росії у війні в Україні з 1 по 31 липня склали 17 820 окупантів та 2567 одиниць озброєння та військової техніки.
Про це у своєму Telegram-каналі написав заступник міністра оборони генерал-лейтенант Олександр Павлюк.
Також Силам Оборони вдалось знищити значну кількість озброєння та військової техніки росіян.
Зокрема:
- 174 танки;
- 337 бойових броньованих машин;
- 677 артилерійських систем;
- 67 РСЗВ;
- 73 установки ППО;
- 530 одиниць автотехніки;
- 138 одиниць спецтехніки.
Окрім цього нашими захисниками збито 3 гелікоптери ворога, а також 482 БпЛА та 86 крилатих ракет.
Нагадаємо, що Збройні сили України знищили два ворожі дрони "Ланцет" на південному напрямку фронту.
З початку широкомасштабного вторгнення по 1 серпня 2023 року загальні втрати армії РФ склали близько 246 690 осіб. За минулу добу, 31 липня, Збройні сили знищили близько 500 окупантів та багато військової техніки ворога.