У липні ЗСУ знищили майже 18 тисяч окупантів

Втрати Росії у війні в Україні з 1 по 31 липня склали 17 820 окупантів та 2567 одиниць озброєння та військової техніки.

Про це у своєму Telegram-каналі написав заступник міністра оборони генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

Також Силам Оборони вдалось знищити значну кількість озброєння та військової техніки росіян.

Зокрема:

174 танки;

337 бойових броньованих машин;

677 артилерійських систем;

67 РСЗВ;

73 установки ППО;

530 одиниць автотехніки;

138 одиниць спецтехніки.

Окрім цього нашими захисниками збито 3 гелікоптери ворога, а також 482 БпЛА та 86 крилатих ракет.

Нагадаємо, що Збройні сили України знищили два ворожі дрони "Ланцет" на південному напрямку фронту.

З початку широкомасштабного вторгнення по 1 серпня 2023 року загальні втрати армії РФ склали близько 246 690 осіб. За минулу добу, 31 липня, Збройні сили знищили близько 500 окупантів та багато військової техніки ворога.