На Таврійському напрямку Сили оборони знищили п’ять російських складів із боєприпасами

Також знищили три ББМ, сім одиниць артилерійських систем та мінометів ворога.

На Таврійському напрямку Сили оборони України за добу знищили 22 одиниці техніки російських загарбників і п’ять складів із боєприпасами.

Про це командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" генерал Олександр Тарнавський повідомив у Telegram.

За його словами, артилерійські підрозділи Сил оборони виконали 425 вогневих завдань.

Тарнавський зазначив, що було знищено 22 одиниці військової техніки ворога. Зокрема, три ББМ, сім одиниць артилерійських систем та мінометів, один РСЗВ, одну одиницю засобів ППО, один БпЛА, девʼять одиниць автомобільної та спеціальної техніки.

Також було знищено пʼять складів боєприпасів російських окупантів.

Нагадаємо, що Збройні сили України знищили два ворожі дрони "Ланцет" на південному напрямку фронту.

З початку широкомасштабного вторгнення по 1 серпня 2023 року загальні втрати армії РФ склали близько 246 690 осіб. За минулу добу, 31 липня, Збройні сили знищили близько 500 окупантів та багато військової техніки ворога.