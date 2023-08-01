На Куп'янському, Лиманському та Сватівському напрямках тривають запеклі бої, - Маляр

Російські загарбники намагаються штурмувати на Куп'янському, Лиманському та Сватівському напрямку.

Про це в ефірі телемарафону заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"Найбільше ми зараз відчуваємо штурми ворога на Куп'янському та Лиманському напрямках, але так само вони намагаються штурмувати і на Сватівському напрямку. Сьогодні цілий день ми там відбиваємо ворожі атаки. Треба сказати, що вже другий день поспіль ми фіксуємо і на Бахмутському напрямку збільшення обстрілів з боку ворога, і фактично наші знаходяться на всіх цих напрямках під суцільним артилерійським вогнем", - заявила вона.

За словами Маляр, противник не просувається, але тривають дуже запеклі бої. Стосовно ж Бахмутського напрямку, Сили оборони просуваються по південному напрямку, на північному фланзі ворог намагається відвоювати свої колишні позиції, однак успіху не має.

Нагадаємо, що Сили оборони продовжують наступальну операцію на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. Минулої доби було 40 бойових зіткнень.