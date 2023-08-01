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На Куп'янському, Лиманському та Сватівському напрямках тривають запеклі бої, - Маляр

Сили оборони просуваються на півдні Бахмутського напрямку.

На Куп'янському, Лиманському та Сватівському напрямках тривають запеклі бої, - Маляр
Фото: Сухопутні війська ЗСУ

Російські загарбники намагаються штурмувати на Куп'янському, Лиманському та Сватівському напрямку.

Про це в ефірі телемарафону заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"Найбільше ми зараз відчуваємо штурми ворога на Куп'янському та Лиманському напрямках, але так само вони намагаються штурмувати і на Сватівському напрямку. Сьогодні цілий день ми там відбиваємо ворожі атаки. Треба сказати, що вже другий день поспіль ми фіксуємо і на Бахмутському напрямку збільшення обстрілів з боку ворога, і фактично наші знаходяться на всіх цих напрямках під суцільним артилерійським вогнем", - заявила вона.

За словами Маляр, противник не просувається, але тривають дуже запеклі бої. Стосовно ж Бахмутського напрямку, Сили оборони просуваються по південному напрямку, на північному фланзі ворог намагається відвоювати свої колишні позиції, однак успіху не має.

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Нагадаємо, що Сили оборони продовжують наступальну операцію на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. Минулої доби було 40 бойових зіткнень. 

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