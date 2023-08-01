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На війні загинула співробітниця НАЗК Юлія Шевченко

З перших місяців повномасштабної війни вона захищала Україну в лавах ЗСУ. 

На війні загинула співробітниця НАЗК Юлія Шевченко
Юлія Шевченко
Фото: НАЗК

На війні загинула співпробітниція Національного агентства з питань запобігання корупції Юлія Шевченко. З початку 2021 вона року працювала в управлінні проведення обов’язкових повних перевірок НАЗК.

З перших місяців повномасштабного вторгнення Юлія пішла захищати Україну в лавах ЗСУ. Загинула як герой в одній з найгарячіших точок фронту на сході країни, повідомили в НАЗК

"Юлія просила всіх нас допомагати бійцям, незважаючи на «втому від війни». І не здаватися. Щоб агресор якнайшвидше забрався з України", – йдеться у повідомленні. 

Юлія працювала в НАЗК ще будучи студенткою п’ятого курсу, після перемоги в проєкті “Антикорупційний десант”. У Націагентстві з питань запобігання корупції додали, що її великим бажанням було продовжувати будувати кар’єру на антикорупційному фронті, але довелося демонструвати свої найкращі навички на війні. 

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