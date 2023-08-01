У липні в Києві випало дві кліматичні норми опадів

Другий місяць літа посів 11-ту позицію у рейтингу найвологіших.

У липні середньомісячна температура повітря у Києві становила 21,5 градусів – на 0,2 градуса вище за кліматичну норму. Водночас опадів випало дві кліматичні норми.

Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія.

Найхолодніше у Києві було 12 липня, коли мінімальна температура під ранок опустилась до 13,5 градусів. Найбільш тепла погода була зафіксована 6 липня – максимальна температура після полудня піднялась до 32,7 градусів.

Опадів на проспекті Науки, 37 випало 136 мм, або дві кліматичні норми. Цьогорічний липень посів 11 позицію у рейтингу найвологіших.

Нагадаємо, у суботу 22 липня у столиці було зафіксовано рекорд добової кількості опадів – 29,9 мм, що перевищило рекордний показник 2007 року.