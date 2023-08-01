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Окупанти перекидають живу силу та боєкомплекти на Бердянський напрямок

Учора був зафіксований рух 20 вантажівок та інженерного транспорту в колонах.

Окупанти перекидають живу силу та боєкомплекти на Бердянський напрямок
Скріншот відео
Фото: Петро Андрющенко у Telegram

Російські окупанти продовжують перекидати живу силу та боєкомплекти через захоплений Маріуполь на Бердянський напрямок.

Про це повідомив у Telegram радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Фіксуємо чергове велике перекидання поки живої сили та БК через Маріуполь в напрям Бердянська", – йдеться у повідомленні.

Андрющенко уточнив, що вчора було зафіксовано понад 20 вантажівок та інженерний транспорт в колонах. Руху "важкої техніки" на кшталт танків не спостерігали.

"Нами проведено моніторингову кампанію з відстеження аккаунтів військових росіян в Маріупольских пабліках. В результаті аналізу можемо стверджувати про оновлення абсолютної більшості в термін від 5 днів до двох тижнів", – розповів радник мера.

Однак, за словами Андрющенка, зі 100% аккаунтів, які засвічено в Маріуполі після перекидання в бік фронту, назавжди зникає з мережі не менш 40% окупантів.

"Це може корелюватись з динамікою втрат росіян. Хороша статистика", – припустив Андрющенко.

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Нагадаємо, у тимчасово захопленому Маріуполі загарбники ріжуть залізничні вагони і відправляють в Донецьк на переплавку.

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