Вони не проходили службу, при цьому один із них отримував за неї гроші.

Трьом депутатам Київради оголосили підозри в ухилянні від військової служби. Також підозру отримав один помічник київського депутата.

ДБР встановило, що чотири військовослужбовці однієї з військових частин територіальної оборони впродовж року не зʼявлялися на військову службу. Натомість вони організували для себе відрядження до Київської військової держадміністрації, повідомили в Бюро.

"При цьому один з депутатів навіть отримував грошове забезпечення із частини, де нібито проходив службу", – йдеться у повідомленні.

Прізвищ депутатів у ДБР не назвали, але, за даними джерел LB.ua, один із тих, хто отримав підозру – Ігор Хацевич ("Євросолідарність"). Також підозри, за даними співрозмовників, отримали Михайло Терентьєв (УДАР), Олег Левченко (“Євросолідарність”) та помічник Хацевича Олексій Шпак.

Фото: ДБР

Фото: ДБР

В Офісі генпрокурора повідомили, що наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу. Інкримінована стаття – ухиляння від несення обовʼязків військової служби (ч. 4 ст. 409 КК України).

За даними Руху Чесно, станом на весну 2023 27 депутатів Київради проходили військову службу.

Серед цих депутатів – Аліна Михайлові, бойова медикиня. Київрада також повідомляла, що у лавах батальйонів територіальної оборони та Збройних Сил України на Сході України (мова саме про схід) несуть військову службу депутати Олесь Маляревич, Вадим Васильчук та Юрій Федоренко.

А Олександр Погребиський, який також пішов на військову службу та брав участь у боях на півдні та сході України, зазначив, що депутатських обов’язків із себе не знімає і продовжуватиме надалі займатись розвитком Києва, повідомляли в "Чесно".