Минулої доби росіяни били по п’яти районах Харківщини, є загиблі та поранені

Протягом вівторка 1 серпня тривали ворожі обстріли населених пунктів Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів Харківської області.

Про це повідомив у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Унаслідок ракетного удару по селу Першотравневе Ізюмського району пошкоджено магазин та житлові будинки, загинула жінка 91 року, зазнав поранення та був госпіталізований чоловік близько 40 років. Стан пораненого важкий.

У селі Петропавлівка Куп’янського району внаслідок удару авіабомбою ФАБ-500 пошкоджено 3 приватних домогосподарства, сталися одночасно кілька масштабних пожеж.

У селі Баранівка Богодухівського району через ворожий обстріл горів приватний будинок, гараж та господарча споруда. У місті Куп'янськ обстрілами пошкоджено приватне домоволодіння, автомобіль, сталися пожежі.

Триває розмінування. Піротехніки ДСНС за добу обстежили більше 6 га території та знешкодили 59 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, близько опівночі 1 серпня росіяни вдарили "Шахедами" по Харкову. Є влучання у триповерхову будівлю навчального закладу у Салтівському районі. Зруйновані два поверхи будівлі, спалахнула пожежа. Минулося без постраждалих.

Ще три "прильоти" були зафіксовані на території спорткомплексу у Шевченківському районі. Пошкоджена двоповерхова будівля. Отримав поранення та був госпіталізований 63-річний охоронець.