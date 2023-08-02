Російські олігархи постачають “добровольців” на фронт, війну фінансує 81 мільярдер РФ, − ЗМІ
Російські олігархи постачають “добровольців” на фронт, війну фінансує 81 мільярдер РФ, − ЗМІ
Понад 80 людей постраждали внаслідок ворожої ракетної атаки на Кривий Ріг, – ОВА
Понад 80 людей постраждали внаслідок ворожої ракетної атаки на Кривий Ріг, – ОВА
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
На війні загинула співробітниця НАЗК Юлія Шевченко
На війні загинула співробітниця НАЗК Юлія Шевченко
Поліція встановила, хто зняв момент прильоту у Кривому Розі
Поліція встановила, хто зняв момент прильоту у Кривому Розі
Нації на війні. Американський досвід і українська реальність
Нації на війні. Американський досвід і українська реальність
Погана тактика та брак координації. Що іноземні аналітики побачили у Приазов’ї?
Погана тактика та брак координації. Що іноземні аналітики побачили у Приазов’ї?
Депутатам Київради оголосили підозри в ухилянні від військової служби
Депутатам Київради оголосили підозри в ухилянні від військової служби
У Генштабі оцінили втрати ворога з початку широкомасштабної війни у 246 690 осіб
У Генштабі оцінили втрати ворога з початку широкомасштабної війни у 246 690 осіб
ГоловнаСуспільствоВійна

Минулої доби росіяни били по п’яти районах Харківщини, є загиблі та поранені

Пошкоджені приватні будинки, магазин, автомобіль. Спалахнули пожежі.

Минулої доби росіяни били по п’яти районах Харківщини, є загиблі та поранені
Ілюстративне фото
Фото: Олег Синєгубов

Протягом вівторка 1 серпня тривали ворожі обстріли населених пунктів Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів Харківської області.

Про це повідомив у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Унаслідок ракетного удару по селу Першотравневе Ізюмського району пошкоджено магазин та житлові будинки, загинула жінка 91 року, зазнав поранення та був госпіталізований чоловік близько 40 років. Стан пораненого важкий.

У селі Петропавлівка Куп’янського району внаслідок удару авіабомбою ФАБ-500 пошкоджено 3 приватних домогосподарства, сталися одночасно кілька масштабних пожеж.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

У селі Баранівка Богодухівського району через ворожий обстріл горів приватний будинок, гараж та господарча споруда. У місті Куп'янськ обстрілами пошкоджено приватне домоволодіння, автомобіль, сталися пожежі.

Триває розмінування. Піротехніки ДСНС за добу обстежили більше 6 га території та знешкодили 59 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, близько опівночі 1 серпня росіяни вдарили "Шахедами" по Харкову. Є влучання у триповерхову будівлю навчального закладу у Салтівському районі. Зруйновані два поверхи будівлі, спалахнула пожежа. Минулося без постраждалих.

Ще три "прильоти" були зафіксовані на території спорткомплексу у Шевченківському районі. Пошкоджена двоповерхова будівля. Отримав поранення та був госпіталізований 63-річний охоронець.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies