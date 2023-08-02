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ВАКС стягнув у дохід держави активи колаборанта Дмитра Ворони

Наразі суд задовольнив позов лише частково.

ВАКС стягнув у дохід держави активи колаборанта Дмитра Ворони
Фото: bagnet.org

ВАКС частково задовольнив позов Мін'юсту про застосування санкцій до ексзаступника міністра юстиції, “сенатора від Запорізької області РФ” Дмитра Ворони.

Про це повідомила пресслужба Міністерства юстиції України.

ВАКС стягнув у дохід держави активи Дмитра Ворони та активи, щодо яких він може прямо чи опосередковано вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними.

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Йдеться про:

  • 4 квартири;
  • 10 земельних ділянок;
  • садовий будинок;
  • домоволодіння;
  • 3 автомобілі;
  • грошові кошти.

Водночас суд відмовив у задоволенні позовних вимог у частині стягнення грошових коштів, наявних на банківському рахунку дружини Дмитра Ворони - Ворони Тетяни Сергіївни. 

У цій частині Мін’юст готує апеляційну скаргу.

Нагадаємо, СБУ повідомила про підозру колишньому соратнику Януковича, який став “сенатором від Запорізької області РФ”. 

Наприкінці 2022 року його призначили так званим сенатором РФ – "представником виконавчого органу влади Запорізької області”. На цій “посаді” він координував захоплення українських підприємств на тимчасово окупованій території Запоріжжя.

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