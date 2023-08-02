ВАКС стягнув у дохід держави активи колаборанта Дмитра Ворони

ВАКС частково задовольнив позов Мін'юсту про застосування санкцій до ексзаступника міністра юстиції, “сенатора від Запорізької області РФ” Дмитра Ворони.

Про це повідомила пресслужба Міністерства юстиції України.

ВАКС стягнув у дохід держави активи Дмитра Ворони та активи, щодо яких він може прямо чи опосередковано вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними.

Йдеться про:

4 квартири;

10 земельних ділянок;

садовий будинок;

домоволодіння;

3 автомобілі;

грошові кошти.

Водночас суд відмовив у задоволенні позовних вимог у частині стягнення грошових коштів, наявних на банківському рахунку дружини Дмитра Ворони - Ворони Тетяни Сергіївни.

У цій частині Мін’юст готує апеляційну скаргу.

Нагадаємо, СБУ повідомила про підозру колишньому соратнику Януковича, який став “сенатором від Запорізької області РФ”.

Наприкінці 2022 року його призначили так званим сенатором РФ – "представником виконавчого органу влади Запорізької області”. На цій “посаді” він координував захоплення українських підприємств на тимчасово окупованій території Запоріжжя.