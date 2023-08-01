В місті ірпінь Київської області комунальники будують додатковий резервуар для очищеної води за сприяння Міжнародного Комітету Червоного Хреста.

Про це повідомив мер Ірпеня Олександр Маркушин.

Він зазначив, що нове водосховище на 3 тис. куб. м допоможе уникнути дефіциту води.

“Нині у нашій громаді є 2 робочі резервуари сумарно на 9 тисяч кубометрів, а потреба іноді може сягати 12-14 тисяч кубометрів на добу. Таким чином, після початку експлуатації резервуара у жовтні, зможемо забути про нестачу чистої води”, - розповів Маркушин.

Він додав, що це вже другий великий проєкт МКЧХ за цей рік у співпраці з “Ірпіньводоканалом”. Раніше МКЧХ профінансував прокладання майже 5 кілометрів труб водогону у місті.

Також МКЧХ виділив цьогоріч близько 15 млн гривень на відновлення водопровідної інфраструктури у найбільш постраждалих від обстрілів районах Ірпеня.

Олександр Маркушин нагадав, що МКЧХ прийшов на допомогу Ірпеню одразу після розгрому росіян на Київщині, коли була пошкоджена майже вся інфраструктура і практично не було води. Тоді вдалось провести коштом благодійників 7 км трубопровідної магістралі зі столиці.

Нагадаємо, станом на травень 2023 року в Ірпінь повернулися 85% мешканців, також місто прийняло 25 000 переселенців.