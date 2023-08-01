Нації на війні. Американський досвід і українська реальність
Нації на війні. Американський досвід і українська реальність
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
Погана тактика та брак координації. Що іноземні аналітики побачили у Приазов’ї?
Погана тактика та брак координації. Що іноземні аналітики побачили у Приазов’ї?
На фронті загинув актор фільму Сенцова "Носоріг" Євген Світличний
На фронті загинув актор фільму Сенцова "Носоріг" Євген Світличний
У Києві водій навмисно заблокував дорогу “швидкій”, яка перевозила дворічну дитину у критичному стані
У Києві водій навмисно заблокував дорогу “швидкій”, яка перевозила дворічну дитину у критичному стані
«Язичник у рясі»: кілька штрихів до портрета митрополита Павла Лебедя
«Язичник у рясі»: кілька штрихів до портрета митрополита Павла Лебедя
Війна та екси. Як наближають перемогу України її колишні керівники
Війна та екси. Як наближають перемогу України її колишні керівники
Депутатам Київради оголосили підозри в ухилянні від військової служби
Депутатам Київради оголосили підозри в ухилянні від військової служби
Росія вдарила по Кривому Рогу ракетами. Є влучання в житловий будинок та навчальний заклад (оновлено)
Росія вдарила по Кривому Рогу ракетами. Є влучання в житловий будинок та навчальний заклад (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти обстріляли Нікополь з важкої артилерії

Рятувальники з’ясовують наслідки обстрілу.

Вдень 1 серпня армія РФ обстрілювала Нікопольщину з важкої артилерії. 

Про це в Телеграмі повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

«Сьогодні вдень агресор «поливав» вогнем Нікопольщину. Вгатив з важкої артилерії по районному центру. Людей не зачепило. І це основне», - написав Лисак. 

Очільник ОВА додав, що наразі рятувальники з’ясовують наслідки обстрілу.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Нагадаємо, що 28 липня російська окупаційна армія обстріляла Нікополь у Дніпропетровській області.

27 липня російські окупанти з важкої артилерії обстріляли Нікопольський район. Внаслідок атаки пошкоджено будівлі освітнього закладу, церкви, адмінбудинки, компанії зв'язку та пошту, а також два двоповерхові будинки і господарську споруду.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies