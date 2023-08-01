Окупанти обстріляли Нікополь з важкої артилерії

Вдень 1 серпня армія РФ обстрілювала Нікопольщину з важкої артилерії.

Про це в Телеграмі повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

«Сьогодні вдень агресор «поливав» вогнем Нікопольщину. Вгатив з важкої артилерії по районному центру. Людей не зачепило. І це основне», - написав Лисак.

Очільник ОВА додав, що наразі рятувальники з’ясовують наслідки обстрілу.

Нагадаємо, що 28 липня російська окупаційна армія обстріляла Нікополь у Дніпропетровській області.

27 липня російські окупанти з важкої артилерії обстріляли Нікопольський район. Внаслідок атаки пошкоджено будівлі освітнього закладу, церкви, адмінбудинки, компанії зв'язку та пошту, а також два двоповерхові будинки і господарську споруду.