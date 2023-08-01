Росія за добу завдала один ракетний і 49 авіаударів по Україні, - Генштаб

Протягом доби ворог окупаційні війська завдали один ракетний і 49 авіаційних ударів та здійснили 33 обстріли з реактивних систем залпового.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

На фронті упродовж доби відбулось 26 бойових зіткнень.

Авіація Сил оборони завдала сім ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки росіян, один - по командному пункту та один по - зенітно-ракетному комплексу окупантів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 10 артилерійських засобів на вогневих позиціях, чотири станції радіоелектронної боротьби, чотири пункти управління, один район зосередження озброєння та військової техніки, п'ять засобів протиповітряної оборони, три райони зосередження особового складу та ще два важливі об’єкти ворога.

Ситуація на фронті станом на 18.00 1 серпня така:

на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін;

та оперативна обстановка без суттєвих змін; на Сіверському та Слобожанському росіяни здійснили мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів. Зокрема це Галаганівка Чернігівської області; Атинське, Басівка, Рожковичі Сумської області та Уди, Козача Лопань, Петропавлівка і Нестерне на Харківщині;

та росіяни здійснили мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів. Зокрема це Галаганівка Чернігівської області; Атинське, Басівка, Рожковичі Сумської області та Уди, Козача Лопань, Петропавлівка і Нестерне на Харківщині; на Куп’янському артилерійських і мінометних обстрілів окупантів зазнали Тополі, Кам’янка, Дворічна, Западне, Куп’янськ та Кислівка Харківської області;

артилерійських і мінометних обстрілів окупантів зазнали Тополі, Кам’янка, Дворічна, Западне, Куп’янськ та Кислівка Харківської області; на Лиманському артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Невське, Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Спірне, Роздолівка Донецької області;

артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Невське, Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Спірне, Роздолівка Донецької області; на Бахмутському загарбники здійснили безуспішні спроби відновити втрачене положення північніше та західніше Кліщіївки Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Богданівка, Часів Яр, Іванівське та Біла Гора Донецької області;

загарбники здійснили безуспішні спроби відновити втрачене положення північніше та західніше Кліщіївки Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Богданівка, Часів Яр, Іванівське та Біла Гора Донецької області; на Авдіївському під щільним вогнем авіації та артилерії противника українські захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Авдіївки. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема Авдіївка, Первомайське, Карлівка та Новобахмутівка Донецької області;

під щільним вогнем авіації та артилерії противника українські захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Авдіївки. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема Авдіївка, Первомайське, Карлівка та Новобахмутівка Донецької області; на Мар’їнському Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі міста Мар’їнка. Противник завдав авіаційного удару в районі Красногорівки. Здійснив обстріли понад 10 населених пунктів, серед них Красногорівка, Мар’їнка, Побєда та Гостре Донецької області;

Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі міста Мар’їнка. Противник завдав авіаційного удару в районі Красногорівки. Здійснив обстріли понад 10 населених пунктів, серед них Красногорівка, Мар’їнка, Побєда та Гостре Донецької області; на Шахтарському окупанти завдали авіаударів в районах Благодатного та Старомайорського Донецької області. Здійснили безуспішні спроби відновити втрачене положення східніше Старомайорського. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Вугледар, Водяне, Благодатне та Золота Нива Донецької області;

окупанти завдали авіаударів в районах Благодатного та Старомайорського Донецької області. Здійснили безуспішні спроби відновити втрачене положення східніше Старомайорського. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Вугледар, Водяне, Благодатне та Золота Нива Донецької області; на Запорізькому росіяни зосереджують основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Ворог завдав авіаційного удару в районі Оріхова Запорізької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Новодарівка, Білогір’я, Оріхів та Кам’янське Запорізької області;

росіяни зосереджують основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Ворог завдав авіаційного удару в районі Оріхова Запорізької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Новодарівка, Білогір’я, Оріхів та Кам’янське Запорізької області; на Херсонському артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Садове, Токарівка, Антонівка, Михайлівка та місто Херсон.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Нагадаємо, за інформацією заступниці глави українського Міноборони Ганни Маляр, російські загарбники намагаються штурмувати на Куп'янському, Лиманському та Сватівському напрямку.

Нині через обстріл російськими військами прифронтового села Петропавлівка у Куп’янському районі на Харківщині виникли чотири пожежі.