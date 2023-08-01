ПВК “Вагнер” не є тим угрупованням, яке становить реальну небезпеку, - представник ГУ розвідки

Найманці ПВК “Вагнер” є потенційною загрозою і фактором небезпеки, на який треба зважати. Зокрема, йдеться і про протидію “вагнерівцям” яку треба готувати.

Про це повідомив представник ГУ розвідки Міноборони Андрій Юсов.

“Але у цілому, звичайно, зараз це не те угруповання, яке станом на сьогодні становить реальну небезпеку. Проте легковажити цим не можна, і ніхто цього не робить. Усі необхідні заходи вживаються”, - сказав Юсов.

Він додав, що провокації ПВК “Вагнер” “можна порівняти з пострілом у власну ногу”, оскільки вони змушують, наприклад, Польщу посилювати власний сектор безпеки і оборони, посилювати увагу до білоруського кордону.

Таким чином внаслідок цих дій готовність до протидії різноманітним викликам із боку союзників України у НАТО і ЄС лише підвищується.

Нагадаємо, Міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак підписав рішення про створення Академії HIMARS та 1-ї ракетної бригади. Також стало відомо, що країна збільшує чисельність свого війська на сході. Опісля з'явилася заява Польщі, що вона, а також Литва та Латвія можуть спільно ухвалити рішення про закриття своїх кордонів із Білоруссю, якщо на кордоні з цією державою відбудуться серйозні інциденти за участю "вагнерівців". У Білорусі, до речі, перебуває близько п'яти тисяч "вагнерівців". Нині заява про можливе закриття кордону з'явилася і від Литви.