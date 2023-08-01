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Два білоруських вертольоти порушили повітряний простір Польщі

Про інцидент повідомили в НАТО.

Два білоруських вертольоти порушили повітряний простір Польщі
Фото: twitter.com/mblaszczak

Сьогодні, 1 серпня, сталося порушення повітряного простору Польщі двома білоруськими вертольотами. Вони проводили навчання поблизу кордону. 

Про це повідомляє пресслужба Міноборони Польщі.

Білоруська сторона попередньо повідомила польську про навчання. 

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Перетин кордону відбувався в районі Біловежі на дуже низькій висоті, і це ускладнювало виявлення радарними системами. Тому спочатку польські радіолокаційні системи не зафіксували порушення повітряного простору.

Міністр національної оборони Маріуш Блащак розпорядився збільшити кількість військових на кордоні та виділити додаткові сили та засоби, зокрема бойові гелікоптери.

Також про інцидент повідомили в НАТО.

Крім того, тимчасового повіреного у справах Білорусі буде викликано до польського МЗС для з'ясування інциденту.

Нагадаємо, Польща має намір найближчим часом більш ніж вдвічі збільшити свою кадрову армію на тлі активності "вагнерівців" у Білорусі.

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