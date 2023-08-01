Згідно зі звітом організації ООН, культовому італійському місту загрожує “незворотна” шкода від надмірного туризму, надмірної забудови та підвищення рівня моря через зміну клімату.

Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) заявило, що Венецію потрібно додати до списку об'єктів всесвітньої спадщини, які перебувають під загрозою.

Про це пише BBC.

Згідно зі звітом ЮНЕСКО, культовому італійському місту загрожує “незворотна” шкода від надмірного туризму, надмірної забудови та підвищення рівня моря через зміну клімату.

Представник муніципалітету Венеції заявив, що вони уважно вивчать пропозицію й обговорять це з урядом.

Зазначимо, у звіті ЮНЕСКО звинувачує італійську владу у “відсутності стратегічного бачення” для розв'язання проблем, з якими стикається одне з наймальовничіших міст Італії. Натомість колишній мер Венеції Массімо Каччарі звинуватив агентство міжнародної спадщини в тому, що воно є “одним із найдорожчих і недоцільних органів на землі”. За його словами, орган ООН виносить “судження без знання” та “висуває думки ліворуч і праворуч, які нам найкраще ігнорувати”.

“Вони не дають нам жодного фінансування для внесення змін, все, що вони роблять, це критикують… Наче Венеції потрібно, щоб ЮНЕСКО стала об'єктом всесвітньої спадщини! Нам потрібно більше дій та менше слів”, − додав ексмер. Включити Венецію до списку об’єктів під ризиком ЮНЕСКО пропонувало ще два роки тому, але цьому запобігли вжиті італійським урядом. Зокрема, великим суднам, таким як круїзні лайнери, заборонили заходити у канал Сан-Марко. Рим також обіцяв запустити амбітний план збереження міста.

Фото: EPA/UPG

Заборона на великі судна дотримується, хоча ЮНЕСКО каже, що її слід поширити на інші моделі човнів, які сильно забруднюють довкілля. BBС водночас заявляє, що план із порятунку Венеції так і не був реалізований та “залишився міражем”.

За повідомленням італійської газети La Repubblica, експерти організації написали кілька листів уряду Італії з проханням надати оновлену інформацію, а отримані відповіді визнали недостатніми.

Фото: EPA/UPG

У звіті ЮНЕСКО йдеться, що владі, яка займається надзвичайною ситуацією в місті, не вистачає стратегії щодо усунення загрози зміни клімату. Потепління на планеті має руйнівний вплив, викликаючи підвищення рівня моря, тому Венеція, оточена водою, дуже вразлива для повеней.

Окрім того, щорічно Венецію відвідують близько 28 мільйонів туристів. За даними ЮНЕСКО, це призводить до дедалі більшої кількості проєктів щодо розширення міст, які, у свою чергу, завдають йому шкоди. У ООН вважають, що висотні будівлі можуть “надавати суттєвий негативний візуальний вплив” на місто і їх слід будувати далеко від центру міста.

Фото: EPA/UPG

Нагадаємо, місія ЮНЕСКО прибула до Одеси оцінювати шкоду від російських обстрілів. Представники організації фіксуватимуть і документуватимуть наслідки атак росіян в Україні.