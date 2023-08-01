Війна та екси. Як наближають перемогу України її колишні керівники
Війна та екси. Як наближають перемогу України її колишні керівники
На фронті загинув актор фільму Сенцова "Носоріг" Євген Світличний
На фронті загинув актор фільму Сенцова "Носоріг" Євген Світличний
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
У Києві водій навмисно заблокував дорогу “швидкій”, яка перевозила дворічну дитину у критичному стані
У Києві водій навмисно заблокував дорогу “швидкій”, яка перевозила дворічну дитину у критичному стані
Нації на війні. Американський досвід і українська реальність
Нації на війні. Американський досвід і українська реальність
Росія вдарила по Кривому Рогу ракетами. Є влучання в житловий будинок та навчальний заклад (оновлено)
Росія вдарила по Кривому Рогу ракетами. Є влучання в житловий будинок та навчальний заклад (оновлено)
Депутатам Київради оголосили підозри в ухилянні від військової служби
Депутатам Київради оголосили підозри в ухилянні від військової служби
Погана тактика та брак координації. Що іноземні аналітики побачили у Приазов’ї?
Погана тактика та брак координації. Що іноземні аналітики побачили у Приазов’ї?
«Язичник у рясі»: кілька штрихів до портрета митрополита Павла Лебедя
«Язичник у рясі»: кілька штрихів до портрета митрополита Павла Лебедя
ГоловнаСвіт

ЮНЕСКО рекомендує додати Венецію до списку об’єктів під загрозою

Згідно зі звітом організації ООН, культовому італійському місту загрожує “незворотна” шкода від надмірного туризму, надмірної забудови та підвищення рівня моря через зміну клімату.

ЮНЕСКО рекомендує додати Венецію до списку об’єктів під загрозою
Фото: EPA/UPG

Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) заявило, що Венецію потрібно додати до списку об'єктів всесвітньої спадщини, які перебувають під загрозою.

Про це пише BBC.

Згідно зі звітом ЮНЕСКО, культовому італійському місту загрожує “незворотна” шкода від надмірного туризму, надмірної забудови та підвищення рівня моря через зміну клімату.

Представник муніципалітету Венеції заявив, що вони уважно вивчать пропозицію й обговорять це з урядом.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Зазначимо, у звіті ЮНЕСКО звинувачує італійську владу у “відсутності стратегічного бачення” для розв'язання проблем, з якими стикається одне з наймальовничіших міст Італії. Натомість колишній мер Венеції Массімо Каччарі звинуватив агентство міжнародної спадщини в тому, що воно є “одним із найдорожчих і недоцільних органів на землі”. За його словами, орган ООН виносить “судження без знання” та “висуває думки ліворуч і праворуч, які нам найкраще ігнорувати”.

“Вони не дають нам жодного фінансування для внесення змін, все, що вони роблять, це критикують… Наче Венеції потрібно, щоб ЮНЕСКО стала об'єктом всесвітньої спадщини! Нам потрібно більше дій та менше слів”, − додав ексмер. Включити Венецію до списку об’єктів під ризиком ЮНЕСКО пропонувало ще два роки тому, але цьому запобігли вжиті італійським урядом. Зокрема, великим суднам, таким як круїзні лайнери, заборонили заходити у канал Сан-Марко. Рим також обіцяв запустити амбітний план збереження міста.

Фото: EPA/UPG

Заборона на великі судна дотримується, хоча ЮНЕСКО каже, що її слід поширити на інші моделі човнів, які сильно забруднюють довкілля. BBС водночас заявляє, що план із порятунку Венеції так і не був реалізований та “залишився міражем”.

За повідомленням італійської газети La Repubblica, експерти організації написали кілька листів уряду Італії з проханням надати оновлену інформацію, а отримані відповіді визнали недостатніми.

Фото: EPA/UPG

У звіті ЮНЕСКО йдеться, що владі, яка займається надзвичайною ситуацією в місті, не вистачає стратегії щодо усунення загрози зміни клімату. Потепління на планеті має руйнівний вплив, викликаючи підвищення рівня моря, тому Венеція, оточена водою, дуже вразлива для повеней.

Окрім того, щорічно Венецію відвідують близько 28 мільйонів туристів. За даними ЮНЕСКО, це призводить до дедалі більшої кількості проєктів щодо розширення міст, які, у свою чергу, завдають йому шкоди. У ООН вважають, що висотні будівлі можуть “надавати суттєвий негативний візуальний вплив” на місто і їх слід будувати далеко від центру міста.

Фото: EPA/UPG

Нагадаємо, місія ЮНЕСКО прибула до Одеси оцінювати шкоду від російських обстрілів. Представники організації фіксуватимуть і документуватимуть наслідки атак росіян в Україні.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies