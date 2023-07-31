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Таліби спалили в Афганістані музичні інструменти, бо вони “спричиняють моральне розбещення”

Інструменти вилучили з місць проведення весіль.

Таліби спалили в Афганістані музичні інструменти, бо вони “спричиняють моральне розбещення”
Фото: EPA/UPG

Таліби спалили в Афганістані музичні інструменти, стверджуючи, що музика “спричиняє моральне розбещення”. Про це пише BBC.

У суботу в західній провінції Герат у багатті згоріло музичне обладнання на тисячі доларів. Спалили, зокрема, гітару, фісгармонію, таблу (невеликий парний барабан - ред.), а також підсилювачі та колонки. Багато інструментів вилучили з місць проведення весіль.

Талібан заборонив усі форми музики на громадських зборах, телебаченні та радіо, коли був при владі в Афганістані з середини 90-х до 2001 року. У наступні два десятиліття музична сцена у країні процвітала, але повернення талібів у серпні 2021 року змусило багатьох музикантів тікати з країни. Зараз співаки й музиканти, що перебувають у країні, зазнають переслідувань.

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З моменту приходу до влади у 2021 році Талібан заборонив відтворення музики в громадських місцях. Ахмад Сармаст, засновник Національного інституту музики Афганістану, порівняв їхні дії з “культурним геноцидом і музичним вандалізмом”.

“Народ Афганістану позбавлений свободи творчості… Спалення музичних інструментів у Гераті − лише маленький приклад культурного геноциду, який відбувається в Афганістані під керівництвом Талібану”, − зазначив він.

За останні два роки таліби запровадили інші жорсткі обмеження відповідно до своєї суворої інтерпретації ісламського права. Жінки мають бути одягнені так, щоб відкривати тільки очі, і повинні супроводжуватися родичем-чоловіком, якщо вони подорожують на відсатнь понад 72 км. Дівчата та жінки також не допускаються до шкільних та університетських класів, спортивних залів та парків. Минулого тижня Талібан закрив перукарні та салони краси у всій країні, визнавши їх неісламськими.

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