В Індії залізничний констебль застрелив у потязі чотирьох осіб

Констебль Індійських сил охорони залізниць (RPF) застрелив чотирьох людей у поїзді поблизу міста Мумбаї. Його заарештували, пише BBC.

Поліція повідомила, що обвинувачений, Четан Кумар, убив високопосадовця RPF і трьох пасажирів.

Поліція з’ясовує його мотиви та намагається встановити особи загиблих пасажирів.

Персоналу RPF доручено охороняти залізничних пасажирів і майно в Індії.

Стрілянина сталася близько 5:30 за місцевим часом у поїзді, який прямував з Джайпура в західному штаті Раджастан до Мумбаї в Махараштрі. Кумар потягнув за внутрішній ланцюг сигналізації, який використовують для зупинки поїздів у разі надзвичайних ситуацій, і спробував втекти. Чоловіка затримали на околиці Мумбаї.

Відомо, що перед стріляниною між Кумаром та іншими особами не було ніяких суперечок.

Нагадаємо, що в індійському штаті Одіша 2 червня трапилася масштабна залізнична катастрофа − надшвидкий експрес Howrah, що курсує з Бенґалуру до Говри, зіткнувся з експресом Coromandel Express. В аварії загинуло 275 людей і сотні отримали поранення. Причиною називають помилку в системі сигналізації, яка направила поїзд на колії, зайняті вантажним потягом. Місцева влада називає катастрофу найбільш смертоносною за останні два десятиліття.