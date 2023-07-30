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Молдова завтра може знову продовжити надзвичайний стан через війну в Україні

В уряді заявляють про ризики для нацбезпеки країни.

Молдова завтра може знову продовжити надзвичайний стан через війну в Україні
Фото: EPA/UPG

Завтра парламент Молдови розгляне ініціатива Кабміну щодо продовження надзвичайного стану на 60 днів через війну в Україні.

Про це пише TV8.

В уряді пояснили необхідність продовження надзвичайного стану ризиками, що зберігаються, для національної безпеки країни.

“Молдова, як і раніше, схильна до гібридної війни, просування неправдивої інформації, маніпуляцій у військових цілях і міжетнічного насильства. Водночас війна в Україні може перешкодити постачанням до Молдови природного газу та електроенергії", − зазначили урядовці.

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Режим надзвичайного стану вперше ввели в країні 24 лютого 2022 року через російське вторгнення в Україну. З того часу його неодноразово продовжували.

Нагадаємо, що Молдова 26 липня оголосила про рішення вислати майже 60 співробітників російського посольства у Кишиневі. Це відбулося після публікації розслідування, в ході якого на даху посольства РФ у Кишиневі нарахували 28 антен, які російські спецслужби використовують для стеження.

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