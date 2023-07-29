​Ілон Маск у 2022 році відмовився увімкнути Starlink поблизу Криму на прохання ЗСУ, - The New York Times

Інтернет був потрібний військовим для використання морського безпілотника проти російських кораблів.

У 2022 році українські військові просили Ілона Маска увімкнути супутниковий інтернет Starlink у районі окупованого Криму, який був потрібен їм для проведення операції, але отримали відмову.

Про це пише The New York Times із посиланням на джерела.

Співрозмовники видання розповіли, що відмова Маска вплинула на стратегію деокупації українських територій.

The New York Times пояснює, що компанія Маска має можливість обмежувати під'єднання до супутникового інтернету користувачів з різними геоданими, зокрема для України, де триває війна.

За даними видання, прохання надати доступ до Starlink Маск відхилив у 2022 році. Українським військовим інтернет був потрібний для використання морського безпілотника проти російських кораблів у Чорному морі.

Знайомі із ситуацією джерела стверджують, що Маск кілька разів обмежував доступ до Starlink під час війни.

Starlink - часто єдиний спосіб отримати доступ до інтернету в зонах бойових дій. В Україні його використовують, у тому числі, щоб координувати удари безпілотників та збирати розвіддані. За даними журналістів, Starlink працював лише у тих зонах, які контролює Україна, а на окупованих територіях його було вимкнено. Тому в українських військових виникли проблеми зі зв'язком під час звільнення Херсона. Однак вони звернулися до Маска, і він швидко відреагував.

Нагадаємо, після початку російського вторгнення SpaceX відправила в Україну термінали Starlink, щоб забезпечити країну стійким інтернет-зв'язком в умовах війни. Частину витрат SpaceX компенсували уряди США та Франції.

Станом на січень повідомлялося, що в Україні працюють понад 25 000 систем Starlink. У лютому SpaceX обмежила використання Україною Starlink для керування безпілотниками.

А в червні SpaceX уклала угоду з Пентагоном для постачання Starlink в Україну.