Компанія SpaceX успішно запустила на орбіту Землі найбільший комерційний супутник зв’язку Jupiter 3 за допомогою своєї найпотужнішої ракети Falcon Heavy.

Про це повідомляє Bloomberg.

Трифюзеляжний Falcon Heavy корпорації Space Exploration Technologies злетів з о 23:04 за місцевим часом у п’ятницю зі стартового майданчика компанії в Космічному центрі імені Кеннеді у Флориді. Супутник був виведений на орбіту приблизно через три з половиною години після старту.

Супутник Jupiter 3 важить понад дев’ять метричних тонн і розміром приблизно з автобус. Він забезпечить бездротове підключення до Інтернету в Північній і Південній Америці. Супутник буде управлятися Hughes Network Systems, підрозділом компанії супутникового зв'язку EchoStar Corp.

Зліт у п’ятницю став третім для ракети Falcon Heavy від SpaceX у 2023 році та 51-ю місією компанії на орбіті цього року.

Falcon Heavy’s side boosters have landed on LZ-1 and LZ-2 at Cape Canaveral Space Force Station pic.twitter.com/OItmoqvgrr — SpaceX (@SpaceX) July 29, 2023

Falcon Heavy launches SpaceX’s 250th successful mission overall! pic.twitter.com/C8ahTiHdNK — SpaceX (@SpaceX) July 29, 2023

Нагадаємо, на початку червня SpaceX запустила на орбіту 22 інтернет-супутники Starlink нового покоління. Супутники V2 Mini є потужнішими версіями Starlink.