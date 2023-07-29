Компанія SpaceX успішно запустила на орбіту Землі найбільший комерційний супутник зв’язку Jupiter 3 за допомогою своєї найпотужнішої ракети Falcon Heavy.
Про це повідомляє Bloomberg.
Трифюзеляжний Falcon Heavy корпорації Space Exploration Technologies злетів з о 23:04 за місцевим часом у п’ятницю зі стартового майданчика компанії в Космічному центрі імені Кеннеді у Флориді. Супутник був виведений на орбіту приблизно через три з половиною години після старту.
Супутник Jupiter 3 важить понад дев’ять метричних тонн і розміром приблизно з автобус. Він забезпечить бездротове підключення до Інтернету в Північній і Південній Америці. Супутник буде управлятися Hughes Network Systems, підрозділом компанії супутникового зв'язку EchoStar Corp.
Зліт у п’ятницю став третім для ракети Falcon Heavy від SpaceX у 2023 році та 51-ю місією компанії на орбіті цього року.
Liftoff! pic.twitter.com/7fep4mFSOi— SpaceX (@SpaceX) July 29, 2023
Falcon Heavy’s side boosters have landed on LZ-1 and LZ-2 at Cape Canaveral Space Force Station pic.twitter.com/OItmoqvgrr— SpaceX (@SpaceX) July 29, 2023
Deployment of @HughesConnects JUPITER 3 confirmed pic.twitter.com/G2Xhcumnb2— SpaceX (@SpaceX) July 29, 2023
Falcon Heavy launches SpaceX’s 250th successful mission overall! pic.twitter.com/C8ahTiHdNK— SpaceX (@SpaceX) July 29, 2023
Нагадаємо, на початку червня SpaceX запустила на орбіту 22 інтернет-супутники Starlink нового покоління. Супутники V2 Mini є потужнішими версіями Starlink.