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Компанія SpaceX успішно запустила на орбіту Землі найбільший комерційний супутник зв’язку

Супутник вивела на орбіту ракета Falcon Heavy. Завдання супутника - забезпечити інтернетом Північну та Південну Америки.

Компанія SpaceX успішно запустила на орбіту Землі найбільший комерційний супутник зв’язку
Фото: скріншот

Компанія SpaceX успішно запустила на орбіту Землі найбільший комерційний супутник зв’язку Jupiter 3 за допомогою своєї найпотужнішої ракети Falcon Heavy. 

Про це повідомляє Bloomberg. 

Трифюзеляжний Falcon Heavy корпорації Space Exploration Technologies злетів з о 23:04 за місцевим часом у п’ятницю зі стартового майданчика компанії в Космічному центрі імені Кеннеді у Флориді. Супутник був виведений на орбіту приблизно через три з половиною години після старту.

Супутник Jupiter 3 важить понад дев’ять метричних тонн і розміром приблизно з автобус. Він забезпечить бездротове підключення до Інтернету в Північній і Південній Америці. Супутник буде управлятися Hughes Network Systems, підрозділом компанії супутникового зв'язку EchoStar Corp.

Зліт у п’ятницю став третім для ракети Falcon Heavy від SpaceX у 2023 році та 51-ю місією компанії на орбіті цього року. 

 

Нагадаємо, на початку червня SpaceX запустила на орбіту 22 інтернет-супутники Starlink нового покоління. Супутники V2 Mini є потужнішими версіями Starlink.

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