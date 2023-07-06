Особливості нової прошивки iPhone

Айфон 15 буде оснащений новою версією прошивки iOS 17. Нове програмне забезпечення було представлене на WWDC 2023 на початку червня поточного року. Фахівці інтернет-магазину Stylus розповідають про особливості нової прошивки.

Нове програмне забезпечення було представлене у рамках конференції для розробників WWDC. Зараз проходить тестування та доопрацювання нової ОС. А після усунення всіх помилок і недоліків вона буде доступна для тестування широкої аудиторії, а після – для встановлення на всіх смартфонах Apple і встановлена в новинці Айфон 15. Більшість iPhone можна буде оновити до нової версії ОС. Не підпадають під оновлення лише старі моделі, випущені до 2018 року.

Які оновлення iOS 17

Тепер розповідаємо, які саме будуть нововведення в iOS 17:

Основна зміна торкнеться дзвінків. Тепер користувач зможе встановлювати постери на певного користувача. Можна буде додавати підпис різними шрифтами, наклейки, фотографії, емоджі. Також буде додано функцію транскрипції дзвінка Live Voicemail. Це означає, що при вхідному дзвінку користувач у режимі реального часу зможе побачити текст голосового повідомлення абонента. Програма «Повідомлення» стане більш схожою на месенджер. Ця програма покращила функцію пошуку. Тепер можна буде ділитися файлами та відповідати на повідомлення ще швидше. При отриманні голосового повідомлення внизу буде з'являтися текстове розшифрування, щоб ніхто, крім вас, не дізнався, що хоче сказати співрозмовник. У FaceTime можна буде залишати відео та аудіоповідомлення. Додано функцію Check In, яка дозволяє простежити, чи добрався ваш гість або рідна людина додому. Нова програма «Журнал» дозволить записувати ваші думки, дії, коригувати день, справлятися зі шкідливими звичками, ставати продуктивніше. Цікава опція StandBy перетворить ваш Айфон на красивий настільний годинник з можливістю трансляції фото та картинок. Удосконалено та додано нові наліпки у додатку «Повідомлення». За допомогою нової функції NameDrop, щоб поділитися інформацією, необхідно просто наблизити Айфони один до одного. Удосконалили набір тексту та клавіатуру, голосовий помічник Siri.

Нова прошивка обіцяє бути цікавою, яскравою та зручнішою. Як видно, Apple приділила велику увагу безпеці користувачів і простішому використанню iPhone.

В інтернет-магазині Stylus.ua можна замовити актуальні моделі iPhone за вигідною ціною, а також оформити замовлення на новинку. Нагадаємо, що Айфон 15 вийде у вересні 2023 року.