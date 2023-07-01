Twitter обмежив кількість дописів, які бачать незареєстровані користувачі

Власник соцмережі Ілон Маск каже, що це зробили для усунення екстремального рівня збирання даних і маніпулювання системою.

У соцмережі Twitter обмежили кількість дописів, які бачать незареєстровані користувачі. При цьому навіть для зареєстрованих акаунтів ввели обмеження.

Про це повідомив власник соцмережі Ілон Маск.

“Щоб усунути екстремальний рівень збирання даних і маніпулювання системою, ми застосували тимчасові обмеження”, – повідомив Маск.

Введені наступні обмеження:

зареєстровані акаунти можуть прочитати 6000 дописів на день

незареєстровані акаунти до 600 дописів на день

нові незареєстровані акаунти – 300 дописів на день

To address extreme levels of data scraping & system manipulation, we’ve applied the following temporary limits:



- Verified accounts are limited to reading 6000 posts/day

- Unverified accounts to 600 posts/day

- New unverified accounts to 300/day — Elon Musk (@elonmusk) July 1, 2023

Нагадаємо, нещодавно Twitter погодився дотримуватися нових законів ЄС щодо дезінформації. Нові правила почнуть діяти з 25 серпня.