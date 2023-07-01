Twitter обмежив кількість дописів, які бачать незареєстровані користувачі

У соцмережі Twitter обмежили кількість дописів, які бачать незареєстровані користувачі. При цьому навіть для зареєстрованих акаунтів ввели обмеження.
Про це повідомив власник соцмережі Ілон Маск.
“Щоб усунути екстремальний рівень збирання даних і маніпулювання системою, ми застосували тимчасові обмеження”, – повідомив Маск.
Введені наступні обмеження:
- зареєстровані акаунти можуть прочитати 6000 дописів на день
- незареєстровані акаунти до 600 дописів на день
- нові незареєстровані акаунти – 300 дописів на день
To address extreme levels of data scraping & system manipulation, we’ve applied the following temporary limits:— Elon Musk (@elonmusk) July 1, 2023
- Verified accounts are limited to reading 6000 posts/day
- Unverified accounts to 600 posts/day
- New unverified accounts to 300/day
Нагадаємо, нещодавно Twitter погодився дотримуватися нових законів ЄС щодо дезінформації. Нові правила почнуть діяти з 25 серпня.