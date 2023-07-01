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Twitter обмежив кількість дописів, які бачать незареєстровані користувачі

Власник соцмережі Ілон Маск каже, що це зробили для усунення екстремального рівня збирання даних і маніпулювання системою.

Twitter обмежив кількість дописів, які бачать незареєстровані користувачі
Ілон Маск
Фото: EPA/UPG

У соцмережі Twitter обмежили кількість дописів, які бачать незареєстровані користувачі. При цьому навіть для зареєстрованих акаунтів ввели обмеження.

Про це повідомив власник соцмережі Ілон Маск

“Щоб усунути екстремальний рівень збирання даних і маніпулювання системою, ми застосували тимчасові обмеження”, – повідомив Маск.

Введені наступні обмеження:

  • зареєстровані акаунти можуть прочитати 6000 дописів на день
  • незареєстровані акаунти до 600 дописів на день
  • нові незареєстровані акаунти – 300 дописів на день

 

Нагадаємо, нещодавно Twitter погодився дотримуватися нових законів ЄС щодо дезінформації. Нові правила почнуть діяти з 25 серпня.

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