Єдиний реєстр зброї планують інтегрувати з Дією восени

Це може статись у жовтні-листопаді.

Із завтрашнього дня, 23 червня, коли буде впроваджено Єдиний реєстр зброї, він не буде доступним у Дії.

Про це розповів заступник міністра внутрішніх справ Леонід Тимченко.

"Проте спільно з Мінцифри ми працюємо в цьому напрямку і плануємо, що цієї осені, у жовтні-листопаді, буде інтегровано з Дією, і кожен громадянин може побачити свою зброю, свої дозволи, які є, з термінами в особистому кабінеті в Дії", - сказав Тимченко.

Заступник міністра внутрішніх справ наголосив, що вартість оформлення дозволу на зброю залишається незмінною. Втім, процедура сплати за дозвіл буде простішою, оскільки квитанцію можна долучити до пакету документів, які в електронному вигляді надсилаються до підрозділів контролю за обігом зброї.

Крім того, від 23 червня суб'єкти господарювання при купівлі зброї зможуть подавати документи в Єдиному реєстрі щодо її реєстрації та отримання дозволу.

Тимченко нагадав, що в Україні понад 700 тис. власників зброї. Також нараховується біля 300 суб'єктів господарювання та біля 130 експертних служб, які отримують безпосередній доступ до реєстру. Виконують функції контролю за обігом зброї понад 700 поліцейських. Всі вони мають доступ до Реєстру і можуть вносити в нього інформацію.

Нагадаємо, у Дії запустять п'ять нових послуг, серед яких відшкодування вкладів, розмитнення та перереєстрація авто, а також зміна місця проживання та документи про освіту.