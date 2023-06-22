У "Дії" запустять нові послуги: відшкодування вкладів, розмитнення та перереєстрацію авто

Загалом Мінцифри планує відцифрувати 100% найпопулярніших держпослуг до кінця цього року.

У "Дії" запустять п'ять нових послуг, серед яких - відшкодування вкладів, розмитнення та перереєстрація авто, а також зміна місця проживання та документи про освіту, передає LIGA.net.

Як розповів глава Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров, його відомство планує відцифрувати 100% найпопулярніших держпослуг до кінця цього року.

Серед новинок - вкладники збанкрутілих банків невдовзі зможуть подати заяву в "Дії". Мінцифри працює над цим проєктом спільно з Фондом гарантування вкладів.

Розмитнення авто через застосунок дозволить усунути корупційну складову, оскільки, за даними міністерства, рівень корупції на митниці у цій сфері становить від $50 млн до $150 млн на рік. Поки що відомство доопрацьовує відповідний законопроєкт, який потім має ухвалити Верховна Рада.

Щодо перереєстрації під час купівлі-продажу незабаром зробити це можна буде у "Дії" за допомогою QR-коду. Продавець і покупець зможуть сформувати договір у застосунку і підписати його після автоматизованих перевірок Головним сервісним центром.

Також скоро розпочнеться бета-тестування послуги зі зміни місця проживання. Ця послуга працюватиме без людського фактора. Коли ви змінюватимете місце проживання, зміна статусу в реєстрі відбуватиметься автоматично.

Щодо документів про освіту, то наразі доступними є найнеобхідніші документи, зокрема, паспорт, водійське посвідчення. Після того, як сюди додадуть атестати і дипломи, ними можна буде скористатися під час вступу до вишів чи працевлаштування.

Нагадаємо, Міністерство цифрової трансформації заявило, що тепер на порталі "Дія" можна автоматично закрити ФОП без участі реєстратора. Також на порталі оновили три будівельні послуги. Тепер більшість даних підтягується з Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.